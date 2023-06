Última lista de convocados da seleção brasileira para amistoso de junho 2023

Jogadores do Flamengo, Palmeiras e Fluminense foram convocados pelo treinador interino Ramon Menezes para os dois amistosos da Seleção Brasileira no mês de junho. O primeiro jogo será contra Guiné, em 17 de junho, na Espanha. Relembre a lista completa dos convocados e todos os detalhes dos amistosos.

Convocação da Seleção Brasileira para amistoso de junho 2023

Ramon Menezes convocou 23 jogadores para vestir a camisa da Seleção Brasileira em dois amistosos no mês de junho, o primeiro contra Guiné, na Espanha, e o segundo contra Senegal, em Portugal.

As novidades ficam por conta dos laterais Ayrton Lucas, do Flamengo, e Vanderson, do Monaco, além de André, do Fluminense. O Palmeiras e o Flamengo foram os times brasileiros com mais convocados.

Gabigol, Hulk, Tiquinho Soares e Dudu, por outro lado, ficaram de fora da convocação do treinador Ramon Menezes para os amistosos.

Confira a convocação completa.

GOLEIROS:

Alisson - Liverpool (ING)

Ederson - Manchester City (ING)

Weverton - Palmeiras

LATERAIS:

Alex Telles - Sevilla (ESP)

Ayrton Lucas - Flamengo

Danilo - Juventus (ITA)

Vanderson - Monaco (MON)

ZAGUEIROS:

Ibañez - Roma (ITA)

Éder Militão - Real Madrid (ESP)

Marquinhos - PSG (FRA)

Robert Renan - Zenit (Substituto de Nino do Fluminense)

MEIAS:

André - Fluminense

Bruno Guimarães - Newcastle (ING)

Casemiro - Manchester United (ING)

Joelinton - Newcastle (ING)

ATACANTES:

Lucas Paquetá - West Ham (ING)

Malcom - Zenit (RUS)

Pedro - Flamengo

Richarlison - Tottenham (ING)

Rodrygo - Real Madrid (ESP)

Rony - Palmeiras

Vinicius Júnior - Real Madrid (ESP)

Raphael Veiga - Palmeiras

Robert Renan ganha espaço na convocação

O zagueiro Nino, do Fluminense, foi cortado da Seleção Brasileira após exames constatarem grave lesão na coxa direita. Após o confronto contra o Goiás na décima rodada do Campeonato Brasileiro, Nino deixou o gramado com dores na coxa.

De acordo com o GE, os exames confirmaram a lesão no músculo adutor da coxa direita. Com isso, teve de ser retirado da convocação para os amistosos de junho contra Guiné e Senegal.

O jovem Robert Renan, do Zenit, foi chamado para substituir Nino. Aos 19 anos, Robert vestiu a camisa da Seleção Brasileira sub-20 no Mundial da Argentina, eliminada nas quartas de final.

Brasil vai jogar de preto contra Guiné

Pela primeira vez na história, o Brasil vai jogar com uniforme preto. A iniciativa faz parte de uma série de ações da CBF contra o racismo, após o incidente envolvendo Vinícius Junior e a torcida do Valencia no Campeonato Espanhol, na Espanha.

No jogo contra Guiné no sábado, 17 de junho, o time vai disputar o primeiro tempo com o uniforme preto, criado pela Nika para os goleiros na Copa do Mundo do Catar. Após o intervalo, o time voltará ao gramado com o uniforme amarelo e azul, também com alusão à luta contra o racismo.

Confira mais fotos do uniforme preto da Seleção aqui.

Quando é o próximo amistoso da Seleção Brasileira?

O próximo jogo do Brasil é no sábado, 17 de junho, contra Guiné, no Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. A bola vai rolar entre as seleções a partir das 16h30 (Horário de Brasília).

Depois, o Brasil volta a jogar na terça-feira, 20 de junho, contra Senegal às 16h, em Lisboa.

Sob o comando do interino Ramon Menezes, o Brasil continua sem treinador. Desde o fim da Copa do Mundo do Catar, com a saída de Tite, a CBF não anunciou o substituto para o elenco canarinho. Relembre quem foram os técnicos da Seleção Brasileira em Copas do Mundo ano a ano aqui.

Os dois amistosos serão transmitidos com exclusividade na Globo, na TV aberta, além do SporTV e a plataforma de streaming GloboPlay.

Brasil x Guiné - amistoso da Seleção Brasileira 2023

Sábado, 17 de junho de 2023

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha

Brasil x Senegal - amistoso da Seleção Brasileira 2023

Terça-feira, 20 de junho de 2023

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio de Alvalade, em Lisboa, Portugal

