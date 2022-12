Final da Copa do Mundo 2022 - Argentina x França: como assistir ao vivo e horário

Seleções se enfrentam na decisão deste domingo, 18 de dezembro, no Estádio Lusail na final da Copa do Mundo

Neste domingo, 18 de dezembro, o Estádio Lusail vai receber a final da Copa do Mundo no Catar entre as seleções de Argentina e França. Uma das duas vai se tornar tricampeã assim que o árbitro tocar o apito. A partida tem início ao meio dia (horário de Brasília) com transmissão ao vivo. Saiba como assistir ao jogo da final hoje e todos os detalhes da decisão no Mundial da FIFA.

Como assistir o jogo da final da Copa do Mundo na TV?

A partida entre Argentina e França hoje vai passar na Globo e SporTV, a partir das 12h (Horário de Brasília) neste domingo, 18 de dezembro na final da Copa do Mundo no Catar.

Para se despedir das narrações esportivas na emissora, Galvão Bueno vai comandar o último jogo de Copa do Mundo no Catar ao lado dos comentaristas Júnior e Ana Thais Matos.

Também dá para assistir à decisão no SporTV, canal disponível somente em operadoras de TV paga como a Sky, Claro, Vivo, Oi e a DirecTV GO. Aqui, a narração é de Luiz Carlos Jr. com comentários de Grafite e Paulo Vinicius Coelho.

O torcedor pode sintonizar o televisor e assistir em ambas as opções de qualquer lugar do Brasil. A diferença é que é um deles é necessário ser assinante da TV paga

Como assistir Argentina x França no streaming?

Para o torcedor que gosta de assistir tudo pelo celular, dá para sintonizar as plataformas GloboPlay, GE, FIFA+ e também no canal do Casimiro ao vivo e de graça.

As primeiras opções disponíveis são os serviços de streaming GloboPlay e no FIFA+. Em ambas as plataformas não é preciso ser assinante para ter acesso ao conteúdo. Basta acessar o site, se cadastrar com email e nome completo e escolher o canal para assistir.

Outra maneira mais simples é o portal GE (www.ge.globo.com), o site de notícias da Rede Globo. Aqui, o portal vai transmitir as imagens do canal Globo de graça para todos os usuários.

Mas para o torcedor que gosta de uma transmissão diferente e bastante divertida, é só entrar no canal do Casimiro, seja no Youtube ou na Twitch.

Onde vai ser a final da Copa do Mundo 2022?

Argentina x França vão jogar a final da Copa do Mundo no Estádio Lusail neste domingo, 18 de dezembro, a partir do meio dia (horário de Brasília). O espaço tem capacidade para receber 88,966 mil torcedores.

Além do jogo entre os finalistas, o Lusail também recebeu seis embates na fase de grupos, um nas oitavas de final, quartas e semifinal.

O design do estádio remete ao torcedor a imagem de uma vasilha ou tigela. Isso porque o espaço é uma homenagem à idade de ouro da arte e do artesanato no mundo árabe e islâmico.

Quantos títulos a Argentina e a França tem?

As seleções de Argentina e França tem dois títulos de Copa do Mundo cada. Neste domingo, uma das duas vai deixar o gramado do Lusail como tricampeã do mundo.

Os argentinos levantaram a taça de melhor do mundo no futebol nos anos de 1978 e 1986, a primeira dentro de casa e a segunda com o auxílio de Diego Maradona, ídolo supremo da Argentina.

Já a França consagrou-se vencedora nos anos de 1998 e 2018. A primeira vez também foi em casa, enquanto em 2018, na Rússia, derrotou a Croácia na final com o auxílio de Mbappé.

Argentina - 2 títulos (1978 e 1986)

França - 2 títulos (1998 e 2018)

Relembre momentos da conquista de 2018 para a França.



