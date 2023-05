Vini Júnior vai jogar hoje pelo Real Madrid x Sevilla?

Após o lamentável episódio de ataques racistas – por parte de torcedores do Valencia – contra Vinicius Júnior, o Real Madrid volta a jogar no sábado, 27 de maio, contra o Sevilla, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Mas Vini Júnior vai jogar hoje? Confira a disponibilidade do brasileiro e os detalhes da reta final da temporada.

Vini Júnior vai jogar hoje com o Real Madrid?

O brasileiro Vinicius Júnior não vai jogar neste sábado, contra o Sevilla, pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol na temporada. O nome do atacante não está na convocação, disponível no site do clube.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a ausência de Vini. Segundo o comandante, ele não viaja com o elenco por incomodo no joelho.

“Ele não viaja porque não pode jogar. Se tivesse alguma chance, viajaria e tentaria jogar. Mas o joelho continua a incomodá-lo. Não é porque está longe de casa ou em casa. Ele não pode jogar ponto final. Espero poder estar no último jogo”.

Confira a lista de convocados para o jogo deste sábado, contra o Sevilla.

O Real Madrid já está classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Com o Barcelona campeão da temporada, o clube não tem mais pelo que brigar. O elenco merengue é o segundo colocado com 74 pontos, somados em 23 vitórias, cinco empates e oito derrotas

Vini Júnior não é a única baixa do treinador neste sábado. Carvajal cumpre suspensão, enquanto Benzema e Asensio estão fora da convocação. Ancelotti confirmo os dois últimos fora do jogo de hoje.

Como o Real não briga por mais nada, deve manter o time titular. Courtois será o goleiro, com o mesma esquema na defesa, incluindo Rudiger e Mendy. A dúvida fica para o ataque, sem os principais jogadores.

O brasileiro Rodrygo deve vestir a camisa titular. Hazard pode entrar em campo, assim como Valverde.

Provável escalação do Real Madrid: Courtois; Lucas Vásquez, Militão, Rudiger, Mendy; Camavinga, Modric, Kroos; Hazard, Rodrygo e Valverde.

Como assistir Sevilla e Real Madrid hoje?

O torcedor pode assistir o jogo Real Madrid hoje na ESPN e Star Plus, ambos disponíveis em qualquer estado do Brasil neste sábado. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o duelo.

O canal da ESPN está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o operador para adquiri-lo na programação.

Outra opção é assistir no Star Plus, serviço de streaming para assinantes. Pelo site (www.starplus.com) é possível preencher as informações e tornar-se cliente da plataforma.