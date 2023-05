Jogo do Real Madrid hoje: como assistir ao vivo neste sábado (27/05)

Tem Real Madrid em campo! Neste sábado, 27 de maio, o elenco merengue visita o Sevilla pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán. O jogo do Real Madrid hoje começa às 14h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo na televisão e online.

Em décimo lugar com 49 pontos, o Sevilla ainda sonha com a vaga para a Conference League. Já o Real tem o espaço garantido na Champions do ano que vem em segundo lugar com 74 pontos.

Quem vai transmitir jogo do Real Madrid hoje ao vivo

A ESPN vai transmitir na TV paga o jogo do Real Madrid neste sábado. O duelo contra o Sevilla é válido pela penúltima rodada do Campeonato Espanhol. O Star Plus também vai exibir a partida hoje.

O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Mesmo sem valer nada, o confronto poderá ser assistido por clientes em qualquer lugar do Brasil.

Já o Star Plus, serviço de streaming, pode ser acessado por assinantes no computador ou aplicativos em dispositivos com acesso à internet.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilla

Onde assistir jogo do Real Madrid hoje: ESPN e Star Plus

Real Madrid classificado para a Champions

O Real Madrid está praticamente classificado para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Este ano, o time desperdiçou a chance de disputar outra final após ser derrotado pelo Manchester City na semifinal. Por isso, terá que se contentar em jogar o próximo ano.

Em segundo lugar com 74 pontos, o time contabiliza 23 vitórias, cinco empates e oito derrotas no Campeonato Espanhol, garantido com a vaga na próxima edição da Champions. A diferença para o Barcelona, campeão espanhol, é de 11 pontos.

Além do Real, Barcelona e Atlético de Madrid também estão basicamente confirmados na Liga dos Campeões do próximo ano, representantes da Espanha.

Escalações de Sevilla x Real Madrid

Para o duelo deste sábado, o Sevilla deve manter a escalação titular já que precisa dos três pontos até alcançar a parte de cima da classificação. Gueye e Jesus Navas estão suspensos.

Para Ancelotti, Vini Júnior, Asensio e Benzema estão fora, enquanto Carvajal cumpre suspensão.

Sevilla: Bono; Badé, Montiel, Nianzou, Acuña; Rakitic, Gudelj, Gil; Oliver Torres, Lamela e En-Nesyri.

Real Madrid: Courtois; Alaba, Nacho, Militão, Lucas Vásquez; Modric, Kroos (Ceballos), Tchoauemni; Rodrygo, Valverde e Álvaro Rodriguez.

Por que Vinicius Júnior não vai jogar hoje?

O brasileiro Vini Júnior não viaja com os colegas de equipe neste sábado para Sevilla, confirmou o treinador Carlo Ancelotti em entrevista coletiva ontem. O atacante ainda tem dores no joelho e, por isso, não está apto para jogar no último jogo fora de casa na competição.

Confira as palavras do treinador na coletiva a seguir.

“Ele não viaja porque não pode jogar. Se tivesse alguma chance, viajaria e tentaria jogar. Mas o joelho continua a incomodá-lo. Não é porque está longe de casa ou em casa. Ele não pode jogar ponto final. Espero poder estar no último jogo”.

No último fim de semana, Vini Júnior foi alvo de ataques racistas por parte da torcida do Valencia, jogando fora de casa. O jogador do Real Madrid chegou a ser expulso após a decisão do VAR em confusão com jogadores do adversário. Medidas drásticas foram tomadas pela La Liga.

