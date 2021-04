Volta Redonda x Botafogo hoje – 10/4: como assistir e horário do jogo

O Botafogo encara o vice-líder Volta Redonda, hoje (10/4), em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2021. Vindo de dois empates seguidos, o Glorioso busca os três pontos para entrar no G-4 e se manter nas primeiras posições. Já o Esquadrão de Aço possui a mesma pontuação que o líder Flamengo, mas fica na segunda posição por conta do saldo de gol. Os clubes se enfrentam às 21h05 (horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira.

Volta Redonda x Botafogo: como assistir jogo de hoje?

A Rede Record transmite o confronto entre Volta Redonda e Botafogo com exclusividade na televisão aberta. No entanto, o confronto não será exibido pela tv fechada.

Onde e quando será Volta Redonda x Botafogo?

O Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ), recebe o jogo entre os donos da casa e o Botafogo, hoje, 10 abril, às 21h05 (horário de Brasília), válido pela 9ª rodada do Campeonato Carioca 2021.

O Esquadrão de Aço briga pela liderança do Estadual com o Flamengo. Vindo de três vitórias seguidas, o clube está com 19 pontos, mesma pontuação do Rubro-negro, mas fica atrás na tabela por conta do saldo de gols. Caso conquiste o triunfo, a equipe aguardará o resultado entre Fla x Vasco, na quarta-feira (14), para saber se fechará a rodada na liderança. O clube tem seis vitórias, um empate e então uma derrota em toda competição.

Por outro lado, o Botafogo busca conseguir entrar no G-4 do Cariocão 2021. Vindo de dois empates seguidos, o Glorioso está com 11 pontos, a dois do Fluminense, atual quarto colocado. Em oito jogos, a equipe venceu dois, empatou cinco, mas perdeu um.

Tabela da 9ª rodada do Campeonato Carioca 2021

Macaé x Resende – 15h30

Portuguesa x Bangu – 15h30

Volta Redonda x Botafogo – 21h05

Domingo

Madureira x Boavista – 15h30

Fluminense x Nova Iguaçu – 18h

Quarta

Flamengo x Vasco – 21h

