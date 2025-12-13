Futebol

Youtube ao vivo: assistir o jogo do Flamengo X Pyramids hoje

Partida começa às 14h, no Catar

Escrito por Anny Malagolini
Youtube jogo do Flamengo X Pyramids hoje Foto: Getty Images

O Flamengo enfrenta o Pyramids neste sábado, 13 de dezembro de 2025, a partir das 14h (Horário de Brasília), em jogo decisivo do Intercontinental. Agora, os torcedores querem saber em qual canal vai transmitir o jogo do Flamengo hoje e a boa notícia é que dá para assistir de graça pelo Youtube.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje?

A partida do Flamengo x Pyramids vai passar pela TV Globo. Globo, SporTV, GE TV, Globoplay, CazéTV e Fifa+. Para quem não está em casa ou prefere assistir pela internet, o jogo também terá transmissão pelo Youtube.

Assistir ao Flamengo pela CazéTV: a CazéTV transmite jogos ao vivo gratuitamente pelo YouTube, com narração mais informal e interação com o público.

Passo a passo para assistir:

  • Abra o YouTube no seu dispositivo.
  • Pesquise por CazéTV ou acesse diretamente o canal oficial.
  • No horário da partida, clique na transmissão ao vivo disponível.
  • Assista ao jogo em tempo real, sem necessidade de cadastro ou pagamento.

A GE TV: esse é um canal digital gratuito com programação esportiva ao vivo, incluindo partidas de futebol quando há liberação de direitos.

Passo a passo para assistir:

  • Acesse o YouTube pelo celular, computador ou Smart TV.
  • Procure pelo canal GE TV ou GE Globo.
  • Verifique se há transmissão ao vivo programada para o horário do jogo.
  • Clique na live assim que a partida começar.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Próximo jogo do Flamengo será contra PSG na final Intercontinental

Saiba onde assistir o jogo do Sporting x AVS hoje (13/12/25)

Confira a escalação do Flamengo hoje contra o Pyramids

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Pyramids e escalação hoje

Que horas é o jogo do Flamengo contra o Pyramids hoje ao vivo

Onde vai passar o jogo do Vasco x Fluminense e escalação hoje ao vivo

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes