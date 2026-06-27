Esporte

Grid de largada da F1: Russell conquista a pole position em meio a polêmica bandeira amarela

Mercedes e Ferrari largam na frente

Escrito por Anny Malagolini
Grid de largada da F1 Grande Prêmio da Áustria de 2026 Getty

George Russell conquistou uma pole position dramática no Red Bull Ring, com o grid de largada provisório da F1 colocando-o em P1, à frente dos dois pilotos da Ferrari. O treino classificatório da Áustria aconteceu na manhã desse sábado, 27 de junho.

Após o dramático acidente de Max Verstappen na curva 8, que provocou a entrada do safety car, Russell completou sua volta e conseguiu ultrapassar Charles Leclerc e Lewis Hamilton na classificação. Apesar de Russell ter sido apontado por uma possível infração sob bandeira amarela, o documento provisório da FIA coloca o britânico na pole position.

Com 22 carros na pista para o Q1 no Red Bull Ring – o tempo de volta mais rápido da temporada – o tráfego certamente desempenharia um papel importante, já que os pilotos buscavam evitar as seis últimas posições.

Os dois pilotos da Williams estavam rondando a zona de eliminação, juntamente com as duplas da Aston Martin e da Cadillac, assim como Esteban Ocon, da Haas, antes das voltas finais.

Ao final do Q1, ambos os pilotos da Audi haviam caído para a parte de baixo da tabela antes de conseguirem se recuperar e escapar dos problemas, com uma sequência de eliminações ao estilo “Arca de Noé” envolvendo Sainz, Albon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll.

Na Q2, George Russell precisava de uma boa volta no final da sessão, e optou por pneus macios novos para garantir sua vaga entre os 10 primeiros.

Embora todas as quatro grandes equipes tenham conseguido classificar seus pilotos para o Q3, isso não era exatamente uma garantia, já que Max Verstappen optou por não fazer uma volta extra.

Com o tempo sendo ganho em toda a pista, o piloto da Red Bull caiu para a 10ª posição e Pierre Gasly ficou apenas quatro centésimos atrás após cruzar a linha de chegada.

Por pouco não houve derrota, mas os tempos foram zerados para a disputa final entre os 10 primeiros no Red Bull Ring, com as quatro melhores equipes se juntando à Racing Bulls na parte final da qualificação.

Verstappen estabeleceu um recorde impressionante de 1:06.475 logo na primeira tentativa, o tempo mais rápido do fim de semana até agora, que Kimi Antonelli e George Russell superaram nas primeiras descidas – mas apenas seis centésimos separaram os três primeiros.

Enquanto isso, Lewis Hamilton saiu da pista na curva 3 e abortou sua primeira tentativa, restando-lhe apenas uma chance de pontuar.

Grid de largada da F1: Grande Prêmio da Áustria de 2026

1 – George Russell Mercedes
2 – Charles Leclerc Ferrari
3 – Lewis Hamilton Ferrari
4 – Kimi Antonelli Mercedes
5 – Max Verstappen Red Bull
6 – Lando Norris McLaren
7 – Oscar Piastri McLaren
8 – Isack Hadjar Red Bull
9 – Liam Lawson Racing Bulls
10 – Arvid Lindblad Racing Bulls
11 – Pierre Gasly Alpine
12 – Gabriel Bortoleto Audi
13 – Ollie Bearman Haas
14 – Nico Hulkenberg Audi
15 – Esteban Ocon Haas
16 – Franco Colapinto Alpine
17 – Carlos Sainz Williams
18 – Alex Albon Williams
19 – Sergio Perez Cadillac
20 – Valtteri Bottas Cadillac
21 – Fernando Alonso Aston Martin
22 – Lance Stroll Aston Martin

O treino classificatório da Áustria aconteceu hoje de manhã e a corrida é no domingo.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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