Grid de largada da F1: Russell conquista a pole position em meio a polêmica bandeira amarela

Grid de largada da F1: Russell conquista a pole position em meio a polêmica bandeira amarela

George Russell conquistou uma pole position dramática no Red Bull Ring, com o grid de largada provisório da F1 colocando-o em P1, à frente dos dois pilotos da Ferrari. O treino classificatório da Áustria aconteceu na manhã desse sábado, 27 de junho.

Após o dramático acidente de Max Verstappen na curva 8, que provocou a entrada do safety car, Russell completou sua volta e conseguiu ultrapassar Charles Leclerc e Lewis Hamilton na classificação. Apesar de Russell ter sido apontado por uma possível infração sob bandeira amarela, o documento provisório da FIA coloca o britânico na pole position.

Com 22 carros na pista para o Q1 no Red Bull Ring – o tempo de volta mais rápido da temporada – o tráfego certamente desempenharia um papel importante, já que os pilotos buscavam evitar as seis últimas posições.

Os dois pilotos da Williams estavam rondando a zona de eliminação, juntamente com as duplas da Aston Martin e da Cadillac, assim como Esteban Ocon, da Haas, antes das voltas finais.

Ao final do Q1, ambos os pilotos da Audi haviam caído para a parte de baixo da tabela antes de conseguirem se recuperar e escapar dos problemas, com uma sequência de eliminações ao estilo “Arca de Noé” envolvendo Sainz, Albon, Perez, Bottas, Alonso e Stroll.

Na Q2, George Russell precisava de uma boa volta no final da sessão, e optou por pneus macios novos para garantir sua vaga entre os 10 primeiros.

Embora todas as quatro grandes equipes tenham conseguido classificar seus pilotos para o Q3, isso não era exatamente uma garantia, já que Max Verstappen optou por não fazer uma volta extra.

Com o tempo sendo ganho em toda a pista, o piloto da Red Bull caiu para a 10ª posição e Pierre Gasly ficou apenas quatro centésimos atrás após cruzar a linha de chegada.

Por pouco não houve derrota, mas os tempos foram zerados para a disputa final entre os 10 primeiros no Red Bull Ring, com as quatro melhores equipes se juntando à Racing Bulls na parte final da qualificação.

Verstappen estabeleceu um recorde impressionante de 1:06.475 logo na primeira tentativa, o tempo mais rápido do fim de semana até agora, que Kimi Antonelli e George Russell superaram nas primeiras descidas – mas apenas seis centésimos separaram os três primeiros.

Enquanto isso, Lewis Hamilton saiu da pista na curva 3 e abortou sua primeira tentativa, restando-lhe apenas uma chance de pontuar.

Grid de largada da F1: Grande Prêmio da Áustria de 2026

1 – George Russell Mercedes

2 – Charles Leclerc Ferrari

3 – Lewis Hamilton Ferrari

4 – Kimi Antonelli Mercedes

5 – Max Verstappen Red Bull

6 – Lando Norris McLaren

7 – Oscar Piastri McLaren

8 – Isack Hadjar Red Bull

9 – Liam Lawson Racing Bulls

10 – Arvid Lindblad Racing Bulls

11 – Pierre Gasly Alpine

12 – Gabriel Bortoleto Audi

13 – Ollie Bearman Haas

14 – Nico Hulkenberg Audi

15 – Esteban Ocon Haas

16 – Franco Colapinto Alpine

17 – Carlos Sainz Williams

18 – Alex Albon Williams

19 – Sergio Perez Cadillac

20 – Valtteri Bottas Cadillac

21 – Fernando Alonso Aston Martin

22 – Lance Stroll Aston Martin

O treino classificatório da Áustria aconteceu hoje de manhã e a corrida é no domingo.