UFC hoje Vegas 119 tem revanche e seis brasileiros no card
Veja onde assistir Kape x Horiguchi e card completo do Vegas 119
O UFC Vegas 119 acontece neste sábado, 20 de junho, no Meta Apex, em Las Vegas, com Manel Kape x Kyoji Horiguchi na luta principal. O evento também terá seis brasileiros em ação, incluindo Vinicius “Lokdog” Oliveira no card principal e o duelo nacional entre Karol Rosa e Luana Santos no preliminar.
Onde assistir o UFC hoje?
O UFC Vegas 119 terá transmissão ao vivo da Paramount+ no Brasil. O card preliminar começa às 18h, pelo horário de Brasília, enquanto o card principal está previsto para começar às 21h.
A luta principal coloca frente a frente Manel Kape e Kyoji Horiguchi em uma revanche aguardada no peso-mosca. Os dois já se enfrentaram em 2017, no Rizin, quando Horiguchi venceu por finalização no terceiro round. Agora, o reencontro pode aproximar o vencedor de uma futura disputa de cinturão no UFC.
O Brasil terá seis representantes no evento. Vinicius “Lokdog” Oliveira será o único brasileiro no card principal e enfrenta Andre Fili no peso-pena. O gaúcho subiu de categoria após atuar no peso-galo e busca recuperação no Ultimate.
No card preliminar, André “Mascote” Lima encara Kevin Borjas no peso-mosca. Allan “Puro Osso” Nascimento enfrenta Mitch Raposo, também pelos moscas. Bia Mesquita mede forças com Melissa Mullins no peso-galo feminino.
Karol Rosa e Luana Santos fazem o confronto brasileiro da noite. As duas lutam no peso-galo e chegam ao evento buscando ganhar espaço na divisão feminina.
Card do UFC Vegas 119
Card principal começa às 21h:
Peso-mosca: Manel Kape x Kyoji Horiguchi
Peso meio-pesado: Ion Cutelaba x Navajo Stirling
Peso-pena: Hyder Amil x Christian Rodriguez
Peso-pena: Melsik Baghdasaryan x Murtazali Magomedov
Peso-pena: Vinicius “Lokdog” Oliveira x Andre Fili
Card preliminar começa às 18h:
Peso-mosca: André Lima x Kevin Borjas
Peso-galo: Bia Mesquita x Melissa Mullins
Peso-mosca: Allan “Puro Osso” Nascimento x Mitch Raposo
Peso-pena: Gaston Bolaños x Michael Aswell Jr.
Peso meio-médio: Leon Shahbazyan x Levan Chokheli
Peso-galo: Karol Rosa x Luana Santos
Peso-pena: Shane Collins x Otari Tanzilovi
Resultado da pesagem do UFC Vegas 119
Manel Kape marcou 57,1 kg, enquanto Kyoji Horiguchi bateu 56,7 kg e confirmou a luta principal. No co-main event, Ion Cutelaba pesou 93,2 kg, contra 92,9 kg de Navajo Stirling. Entre os brasileiros, Vinicius Oliveira e Andre Fili bateram 66 kg. André Lima marcou 57,1 kg, mas Kevin Borjas pesou 58,5 kg, acima do limite da categoria. Por isso, o peruano foi punido com multa de 20% da bolsa, repassada ao brasileiro.
Confira os pesos:
Manel Kape: 57,1 kg x Kyoji Horiguchi: 56,7 kg
Ion Cutelaba: 93,2 kg x Navajo Stirling: 92,9 kg
Hyder Amil: 65,7 kg x Christian Rodriguez: 66 kg
Melsik Baghdasaryan: 66 kg x Murtazali Magomedov: 66,2 kg
Vinicius Oliveira: 66 kg x Andre Fili: 66 kg
André Lima: 57,1 kg x Kevin Borjas: 58,5 kg
Bia Mesquita: 61,6 kg x Melissa Mullins: 61,4 kg
Allan Nascimento: 57,1 kg x Mitch Raposo: 56,9 kg
Gaston Bolaños: 66,2 kg x Michael Aswell Jr.: 66,2 kg
Leon Shahbazyan: 77,3 kg x Levan Chokheli: 77,3 kg
Karol Rosa: 61,4 kg x Luana Santos: 61,6 kg
Shane Collins: 66 kg x Otari Tanzilovi: 65,7 kg