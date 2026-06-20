Esporte

UFC hoje Vegas 119 tem revanche e seis brasileiros no card

Veja onde assistir Kape x Horiguchi e card completo do Vegas 119

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir o UFC hoje 119 Getty

O UFC Vegas 119 acontece neste sábado, 20 de junho, no Meta Apex, em Las Vegas, com Manel Kape x Kyoji Horiguchi na luta principal. O evento também terá seis brasileiros em ação, incluindo Vinicius “Lokdog” Oliveira no card principal e o duelo nacional entre Karol Rosa e Luana Santos no preliminar.

Onde assistir o UFC hoje?

O UFC Vegas 119 terá transmissão ao vivo da Paramount+ no Brasil. O card preliminar começa às 18h, pelo horário de Brasília, enquanto o card principal está previsto para começar às 21h.

A luta principal coloca frente a frente Manel Kape e Kyoji Horiguchi em uma revanche aguardada no peso-mosca. Os dois já se enfrentaram em 2017, no Rizin, quando Horiguchi venceu por finalização no terceiro round. Agora, o reencontro pode aproximar o vencedor de uma futura disputa de cinturão no UFC.

O Brasil terá seis representantes no evento. Vinicius “Lokdog” Oliveira será o único brasileiro no card principal e enfrenta Andre Fili no peso-pena. O gaúcho subiu de categoria após atuar no peso-galo e busca recuperação no Ultimate.

No card preliminar, André “Mascote” Lima encara Kevin Borjas no peso-mosca. Allan “Puro Osso” Nascimento enfrenta Mitch Raposo, também pelos moscas. Bia Mesquita mede forças com Melissa Mullins no peso-galo feminino.

Karol Rosa e Luana Santos fazem o confronto brasileiro da noite. As duas lutam no peso-galo e chegam ao evento buscando ganhar espaço na divisão feminina.

Card do UFC Vegas 119

Card principal começa às 21h:

Peso-mosca: Manel Kape x Kyoji Horiguchi
Peso meio-pesado: Ion Cutelaba x Navajo Stirling
Peso-pena: Hyder Amil x Christian Rodriguez
Peso-pena: Melsik Baghdasaryan x Murtazali Magomedov
Peso-pena: Vinicius “Lokdog” Oliveira x Andre Fili

Card preliminar começa às 18h:

Peso-mosca: André Lima x Kevin Borjas
Peso-galo: Bia Mesquita x Melissa Mullins
Peso-mosca: Allan “Puro Osso” Nascimento x Mitch Raposo
Peso-pena: Gaston Bolaños x Michael Aswell Jr.
Peso meio-médio: Leon Shahbazyan x Levan Chokheli
Peso-galo: Karol Rosa x Luana Santos
Peso-pena: Shane Collins x Otari Tanzilovi

Resultado da pesagem do UFC Vegas 119

Manel Kape marcou 57,1 kg, enquanto Kyoji Horiguchi bateu 56,7 kg e confirmou a luta principal. No co-main event, Ion Cutelaba pesou 93,2 kg, contra 92,9 kg de Navajo Stirling. Entre os brasileiros, Vinicius Oliveira e Andre Fili bateram 66 kg. André Lima marcou 57,1 kg, mas Kevin Borjas pesou 58,5 kg, acima do limite da categoria. Por isso, o peruano foi punido com multa de 20% da bolsa, repassada ao brasileiro.

Confira os pesos:

Manel Kape: 57,1 kg x Kyoji Horiguchi: 56,7 kg
Ion Cutelaba: 93,2 kg x Navajo Stirling: 92,9 kg
Hyder Amil: 65,7 kg x Christian Rodriguez: 66 kg
Melsik Baghdasaryan: 66 kg x Murtazali Magomedov: 66,2 kg
Vinicius Oliveira: 66 kg x Andre Fili: 66 kg
André Lima: 57,1 kg x Kevin Borjas: 58,5 kg
Bia Mesquita: 61,6 kg x Melissa Mullins: 61,4 kg
Allan Nascimento: 57,1 kg x Mitch Raposo: 56,9 kg
Gaston Bolaños: 66,2 kg x Michael Aswell Jr.: 66,2 kg
Leon Shahbazyan: 77,3 kg x Levan Chokheli: 77,3 kg
Karol Rosa: 61,4 kg x Luana Santos: 61,6 kg
Shane Collins: 66 kg x Otari Tanzilovi: 65,7 kg

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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