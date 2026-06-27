Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP da Áustria 2026

Chegou a hora de descobrir quem conquistará a pole position do Grande Prêmio da Áustria, oitava etapa da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste sábado, 27 de junho, os pilotos entram na pista para o treino classificatório no tradicional Red Bull Ring, em Spielberg, que definirá o grid de largada para a corrida de domingo.

Veja o Grid de Largada da Áustria

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje começa às 11h, pelo horário de Brasília. A qualificação do GP da Áustria 2026 será disputada no Red Bull Ring, em Spielberg, e seguirá o formato tradicional de eliminação em três partes: Q1, Q2 e Q3.

O fim de semana do GP da Áustria começa com Kimi Antonelli na liderança do campeonato, seguido por Lewis Hamilton. Na sexta-feira, o jovem piloto da Mercedes também foi o mais rápido nos treinos livres, enquanto Oscar Piastri, Lando Norris e Max Verstappen aparecem entre os nomes que podem brigar pelas primeiras posições no grid.

A transmissão da classificação será ao vivo no SporTV e no F1 TV Pro. A TV Globo tem os direitos da Fórmula 1, mas não exibirá o treino classificatório na TV aberta.

A corrida do GP da Áustria está marcada para domingo, às 10h, também pelo horário de Brasília.

Como funciona o treino classificatório da F1 em 2026

O treino classificatório da F1 na Áustria será disputado neste sábado e definirá o grid de largada para a corrida de domingo no Red Bull Ring, em Spielberg.

A sessão será dividida em três partes: Q1, Q2 e Q3. No Q1, todos os pilotos vão à pista por 20 minutos, e os cinco mais lentos são eliminados. No Q2, os 15 restantes têm mais 15 minutos para buscar tempo, com nova eliminação dos cinco piores.

No Q3, apenas os dez mais rápidos disputam a pole position. O piloto que registrar a melhor volta larga em primeiro lugar no Grande Prêmio da Áustria.

A previsão para Spielberg indica calor durante o fim de semana, com temperaturas acima dos 30°C, cenário que levou a FIA a ativar o protocolo de calor para a etapa austríaca.

Circuito Red Bull Ring

O Circuito Red Bull Ring, na cidade de Spielberg, na Áustria, receberá os pilotos da Fórmula 1 neste fim de semana e a expectativa é de adrenalina do início ao fim. Ao todo, serão 71 voltas de 4.318 quilômetros.

O espaço foi criado para substituir o circuito de aeródromo de Zeltweg em 1995. No ano seguinte, foi inaugurado com Jacques Villeneuve de campeão. Além disso, a corrida também ficou marcada por contar com o anúncio de aposentadoria do grande Gerhard Berger. Por fim, o Red Bull Ring só integrou o quadro oficial da Fórmula 1 como Grand Prix em 1970.

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