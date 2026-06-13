Grid de largada da Fórmula 1: veja a classificação para a Espanha 2026
Confira como ficou o grid de largada para a corrida de domingo na Fórmula 1
George Russell vai largar na pole position no Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1. O piloto da Mercedes foi o mais rápido na classificação deste sábado, 13, e garantiu o primeiro lugar no grid para a corrida de domingo, disputada no Circuito de Barcelona-Catalunha, em Montmeló.
A prova terá 66 voltas no circuito de 4,654 km, conhecido por exigir bom equilíbrio aerodinâmico dos carros e por tornar a posição de largada um fator importante na disputa pela vitória. O traçado tem 16 curvas e historicamente favorece os pilotos que saem nas primeiras posições.
Embora a Fórmula 1 continue correndo no Circuito de Barcelona-Catalunha, a etapa deste fim de semana não é mais tratada como o Grande Prêmio oficial da Espanha, por causa da inclusão da corrida de Madri no calendário. A etapa na Catalunha aparece oficialmente como Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha.
O treino classificatório da Espanha ganhou ainda mais peso porque, em 2026, a pole position tem feito diferença nas corridas. Em cinco dos seis GPs disputados antes da etapa catalã, o vencedor saiu da pole. No outro, o triunfo ficou com um piloto que largou da primeira fila.
No histórico recente do circuito, a tendência também favorece quem larga na frente. As últimas nove corridas realizadas na Catalunha foram vencidas por pilotos que partiram da primeira fila. Em 35 provas no circuito, apenas três tiveram vencedor saindo fora dos dois primeiros lugares, e ninguém venceu largando abaixo da quinta posição.
Grid de largada da F1 no GP de Barcelona-Catalunha
1º – George Russell, Mercedes
2º – Lewis Hamilton, Ferrari
3º – Kimi Antonelli, Mercedes
4º – Lando Norris, McLaren
5º – Max Verstappen, Red Bull
6º – Isack Hadjar, Red Bull
7º – Oscar Piastri, McLaren
8º – Liam Lawson, Racing Bulls
9º – Nico Hulkenberg, Audi
10º – Charles Leclerc, Ferrari
11º – Arvid Lindblad, Racing Bulls
12º – Gabriel Bortoleto, Audi
13º – Franco Colapinto, Alpine
14º – Pierre Gasly, Alpine
15º – Ollie Bearman, Haas
16º – Carlos Sainz Jr., Williams
17º – Esteban Ocon, Haas
18º – Alex Albon, Williams
19º – Sergio Perez, Cadillac
20º – Valtteri Bottas, Cadillac
21º – Lance Stroll, Aston Martin
22º – Fernando Alonso, Aston Martin
George Russell confirmou o bom momento da Mercedes em Barcelona e superou Lewis Hamilton, agora na Ferrari, na disputa pela primeira posição. Kimi Antonelli completa o top 3 e larga com chance de brigar pela vitória logo nas primeiras voltas.
Entre os destaques do grid também está Gabriel Bortoleto. O brasileiro da Audi avançou ao Q2 e larga em 12º, à frente de nomes como Franco Colapinto, Pierre Gasly, Carlos Sainz Jr. e Fernando Alonso.
A corrida do GP de Barcelona-Catalunha será disputada neste domingo, com a expectativa de uma largada decisiva, já que o circuito costuma dificultar grandes recuperações ao longo da prova.