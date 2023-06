Horário do treino da F1 hoje: classificatório F1 do GP da Aústria 2023

O fim de semana no GP da Áustria terá corrida Sprint e, por isso, o treino classificatório foi antecipado para essa sexta-feira, 30 de julho, e vai começar às 12h. Confira como assistir ao vivo o treino da F1 hoje.

Horário do treino da F1 hoje no Canadá

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje começa às 12h, horário de Brasília, com transmissão da Band, BandSports, BandPlay e o site da Band. A cobertura é para todo o país ao vivo e de graça.

Mais cedo, o treino F1 hoje livre da Áustria será às 8 e meia da manhã, horário de Brasília, em Spielberg, no Red Bull Ring.

Na Bandeirantes, Sérgio Maurício comanda a transmissão ao lado dos comentaristas Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. A repórter Mariana Becker traz os bastidores direto do paddock.

Horários da F1 hoje

1) Treino livre 1 - 08h30

2) Treino classificatório - 12h

Veja a programação da Fórmula 1 completa

Como é o treino classificatório na Fórmula 1?

O treino classificatório da Fórmula 1 tem como função definir o grid de largada da corrida de domingo, isto é, as posições onde cada piloto irá largar no Grand Prix da Áustria na temporada.

São três sessões com tempos diferentes: Q1, Q2 e Q3, onde o piloto que fizer a volta mais rápida na última sessão é pole position, ou seja, larga em primeiro lugar no circuito no domingo. Não há um número necessário de voltas, o piloto pode entrar a hora que quiser na pista e dar quantas voltas quiser.

A primeira etapa (Q1) dura 20 minutos, com os últimos cinco eliminados. Na segunda rodada (Q2) a competição dura 15 minutos e novamente os últimos cinco são desclassificados.

Por fim, a terceira sessão (Q3) tem 12 minutos com dez pilotos. Aquele que fizer a melhor volta vai largar em primeiro.

Circuito Red Bull Ring na Áustria

Não há como negar que a Red Bull corre em casa, assim como Max Verstappen. Isso porque as arquibancadas ficam lotadas de camisetas laranjas, assim como fumaças e bandeiras da cor da equipe que compete sob a bandeira austríaca na Fórmula 1.

Localizado em Spielberg, o Circuito Red Bull Ring foi idealizado pelo arquiteto alemão Hermann Tilke, conhecido por desenhar outras pistas de corrida. Inicialmente, o circuito foi criado em 1969 e reformado pelo alemão em 1995 na cidade austríaca.

Hoje, são 10 curvas na pista, tornando-se um grande desafio aos pilotos. Na temporada passada, a corrida obteve o maior número de ultrapassagens, 52, segundo o portal UOL. O sucesso do local está na praticidade, além de curvas rápidas como a Rindt, nome do primeiro campeão austríaco da F1.

