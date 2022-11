Horário do UFC hoje: programação e onde assistir Lewis x Spivac (19/11)

O sábado de UFC hoje traz a disputa peso-pesado entre Derrick Lewis e Serghei Spivac como luta principal. O UFC Vegas 65, nos Estados Unidos, tem início às 15h (Horário de Brasília) com promessa de muita ação no octógono mais famoso do planeta. Saiba onde assistir ao UFC hoje e todos os detalhes do grande evento.

Além da luta entre Lewis e Spivac, outros onze embates também serão realizados neste sábado, mas sem disputa por cinturão entre as categorias. Serão três brasileiros no Card Preliminar nesta noite.

Qual é o horário do UFC hoje?

O UFC hoje começa às 15h (horário de Brasília), com o Card Preliminar no UFC Apex, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Mais tarde, o Card Principal tem início às 18h (horário de Brasília).

Se você mora entre os estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou em Fernando de Noronha fique atento com a diferença de horário, já que as transmissões seguem o horário de Brasília.

A luta principal deste sábado traz a briga entre o norte-americano Derrick Lewis e o moldavo Serghei Spivac na categoria peso-pesado até 120,2 kg. Três brasileiros aparecem no Card Preliminar.

Qual canal vai passar o UFC hoje?

O Combate vai passar o UFC hoje ao vivo a partir das 15h (Horário de Brasília) para todo o país ao vivo.

Disponível somente por valor extra nas operadoras de TV por assinatura, o canal Combate é quem transmite todas as lutas do UFC com exclusividade. Isso porque o canal é responsável pelos direitos de imagens do evento de artes marciais.

Se você é assinante da Sky, Claro, Oi ou Vivo, pode pagar R$ 39,90 por mês pelo canal e obter as emoções do UFC em sua casa ou celular. No Card Preliminar, Rhoodes Lima narra as disputas ao lado de Ana Hissa. Já o Principal contará com Luciano Andrade e Fabrício Werdum ao lado do narrador.

Você também pode acompanhar tudo no GloboPlay, plataforma de streaming, se for assinante do canal e do produto.

Horário: 15h e 18h (Horário de Brasília)

Local: UFC Apexas, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

Onde assistir: Combate e GloboPlay.

Card Completo UFC hoje

Doze lutas estão na programação do UFC hoje em Las Vegas. O evento traz três brasileiras, Jennifer Maia, Maria Oliveira e Natália Silva, todas pelo Card Preliminar nos Estados Unidos.

Não tem luta por cinturão, mas as disputas em diferentes categorias prometem muita emoção dentro do octógono mais famoso do planeta.

O UFC é uma organização de Artes Marciais Mista, a maior em todo o mundo. Quer saber quais são as lutas no UFC hoje para assistir?

Confira a seguir o Card completo do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR - 15h (Horário de Brasília)

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson x Zhalgas Zhumagulov

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Jennifer Maia x Maryna Moroz

Peso-galo (até 61,2 Kg): Vince Morales x Miles Johns

Peso-galo (até 61,2 Kg): Ricky Turciosx Kevin Natividad

Peso-palha (até 52,1 Kg): Vanessa Demopoulos x Maria Oliveira

Peso-galo (até 61,2 Kg): Brady Hiestand x Fernie Garcia

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Natália Silva x Tereza Bleda

CARD PRINCIPAL - 18h (Horário de Brasília)

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Derrick Lewis x Serghei Spivac

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Kennedy Nzechukwu x Ion Cutelaba

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Chase Shermanx Waldo Cortes Acosta

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): André Fialho x Muslim Salikhov

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jack Della Maddalenx Danny Roberts

Confira os melhores nocautes e finalizações de lutadores que estarão no card do #UFCVegas65! [ Sábado (19) | 15h | 📺 💻 📱 Combate ]

