Favoritos Copa do Mundo 2022: seleções que podem ganhar no Catar

Saiba quais as seleções favoritas na Copa do Mundo no Catar ao título; final está marcada para 18 de dezembro, domingo

Está chegando a hora de torcer pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo e assistir aos melhores jogadores de futebol na atualidade em ação. Trinta e duas seleções disputam a tão desejada taça dourada, mas apenas um vai levar para casa.

Quem são os favoritos Copa do Mundo 2022? Saiba quem são os preferidos a ganhar a edição no Catar. Para organizar a lista de favoritos, o DCI usou como base o ranking feito pela própria FIFA. Presentes no ranking, Dinamarca e Inglaterra correm por fora na disputa. Já a Itália não conseguiu a classificação para o Copa do Mundo de 2022.

Ranking FIFA

O Ranking da FIFA é atualizado todos os meses após amistosos, jogos de Eliminatórias ou competições oficiais como a Copa América ou Eurocopa. A entidade leva em consideração os resultados recentes para a soma e subtração dos pontos recebidos e também perdidos.

Utiliza-se também o sistema Elo, conhecido dos jogos de xadrez, desde 2018. Ele funciona da seguinte maneira: quando uma seleção que está melhor 'ranqueada' vence uma bem abaixo na tabela, ela não ganha muitos pontos. Por exemplo, se a Bélgica vence San Marino, uma das piores do ranking, ela não vai pontuar bem. Mas se a Bélgica vence o Brasil, líder do ranking por exemplo, a sua pontuação sobe. Enquanto isso, é a Seleção Brasileira quem perde pontos drasticamente.

Além disso, cada competição tem uma medida diferente. A vitória nas Eliminatórias ou uma conquista de título, por exemplo, vale mais do que o triunfo em amistosos.

Quem são os Favoritos na Copa do Mundo 2022?

Relembre os dez melhores no ranking da FIFA antes da Copa do Mundo. Mas quem são os favoritos Copa do Mundo? Confira os motivos do porquê as seleções chegam em todo o vapor.

Brasil: 1.841,3 pontos Bélgica: 1816,71 pontos Argentina: 1.773,88 pontos França: 1.759,78 pontos Inglaterra: 1.728,47 pontos Itália: 1.726,14 pontos Espanha: 1.715,22 pontos Holanda: 1.694,51 pontos Portugal: 1.676,5 pontos Dinamarca: 1.666,57 pontos

1 - Seleção Brasileira é favorita na Copa do Mundo

Primeiro no ranking da FIFA, a Seleção Brasileira chega como a grande favorita para vencer a Copa do Mundo da FIFA em novembro e dezembro deste ano. Essa, aliás, é a quarta edição do Mundial em que a Canarinho chega como o líder do ranking.

Durante as Eliminatórias, a equipe terminou em primeiro lugar, além de conquistar o triunfo em todos os amistosos que enfrentou na temporada.

Um dos motivos que tornam a equipe brasileira favorita é o esquadrão de estrelas. Comandado pelo técnico Tite, o elenco traz Neymar, atacante do PSG, Vinícius Júnior, craque do Real Madrid e responsável pelo gol do título na Champions, Casemiro, do Manchester United, Éder Militão e Rodrygo, também do Real Madrid, além do goleiro Alisson, do Liverpool.

Em 2014, jogando em casa, o Brasil foi eliminado pela Alemanha no fatídico 7 x 1 na semifinal. Já em 2018, na Rússia, perdeu nas quartas de final para a Bélgica por 2 x 1.

2 - Atual campeã, França é favorita na disputa

A França é a atual campeã da Copa do Mundo. Em 2018, venceu a Croácia na grande final por 4 a 2 conquistou o bicampeonato mundial. Agora, quer o terceiro troféu e promete mais força do que nunca nos gramados. O grupo deve avançar sem maiores problemas pela primeira fase até chegar nas oitavas de final.

Nas Eliminatórias da UEFA, a equipe terminou em primeiro lugar com 18 pontos, garantindo o passaporte direto para o Catar. No ranking da FIFA, o time francês aparece em 4º lugar.

No plantel, o técnico Didier Deschamps convocou só os melhores jogadores como Mbappé, atacante do PSG, Benzema, craque do Real Madrid, Coman, do Bayern de Munique, Giroud, do Milan, Camavinga, também do Real Madrid e o golerio Lloris, do Tottenham.

Porém, o elenco sofreu com baixas importantes este ano como Kanté, que estava presente na conquista do título em 2018, e também Christopher Nkunku, do RB Leipzig, cortado de última hora.

3 - Argentina busca o título depois de bater na trave

Com Lionel Messi no esquadrão, a Argentina chega também como favorita para buscar o terceiro troféu de sua história em Copas. O elenco é o terceiro no ranking da FIFA e durante as Eliminatórias da América do Sul terminou em segundo lugar, atrás apenas do Brasil.

Em 2014, a equipe argentina chegou até a final, mas foi derrotada pela Alemanha em 1 x 0. Já em 2018, perdeu justamente para a França, campeã da temporada.

Essa provavelmente será a última Copa de Lionel Messi. Por isso, depois de conquistar a Copa América com o elenco em 2021, o astro do PSG deve fazer de tudo para trazer também a importante taça dourada para o seu povo.

Além do craque, também foram convocados pelo treinador Scaloni os atletas Paulo Dybala, da Roma, Dí Maria, da Juventus, Lautaro Martínez, atacante da Inter de Milão, e Rodrigo De Paul, meia do Atlético de Madrid.

A Argentina também pode avançar facilmente em seu grupo no Catar. Disputando com México, Arábia Saudita e Polônia, deve brigar com os poloneses pela classificação.

+ Horários dos jogos do Brasil da Copa do Mundo 2022: calendário complet0

4 - Seleção da Alemanha quer o quinto título

A Alemanha pode se igualar ao Brasil se vencer a Copa do Mundo no Catar este ano. Com quatro troféus conquistados, o elenco alemão pode fazer história no futebol.

Nas Eliminatórias da Europa, organizada pela UEFA, a seleção passou em primeiro lugar com 27 pontos, apenas uma derrota na disputa. Em 2014, foi o campeão depois de bater a Argentina de Messi, enquanto em 2018 foi eliminado ainda na fase de grupos em último lugar.

Para evitar um novo vexame, a Alemanha do treinador Hansi Flick tem se preparado desde a última edição. Selecionou os melhores jogadores da atualidade, além de jovens que trabalham na base das equipes e que estão "entrosados" dentro de campo.

Foram convocados os atletas Sané, Muller, Musiala e Goretzka, do Bayern de Munique, assim como Mario Götze, do Eintracht Frankfurt, responsável pelo gol da vitória em 2014 na final.

A Alemanha vai brigar com a Espanha no grupo E para avançar até as oitavas. Mesmo assim, deve passar com facilidade para a fase seguinte onde promete brigar até o fim como favorita.

5 - Bélgica tem favoritismo ao seu lado

Em busca do primeiro título de sua história, a Seleção da Bélgica mais uma vez chega como favorita para disputar a Copa do Mundo. Desta vez, a "Geração Belga" garante estar mais preparada do que nunca.

Com um esquadrão de estrelas, a maioria dos seus atletas vive bom momento no futebol. Aparecem na lista do técnico Roberto Martínez o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City, Mertens, do Galatasaray, os irmãos Hazard, além de Lukaku, atacante da Inter de Milão, e Courtois, goleiro do Real Madrid.

A equipe belga é a segunda no ranking da FIFA. Nas Eliminatórias, terminou em primeiro lugar com 20 pontos, sem perder nenhum dos confrontos. Agora, terá pela frente um grande desafio até alcançar a final pela primeira vez.

A Bélgica deve avançar sem maiores problemas como líder do grupo ao lado do Canadá, Croácia e Marrocos. Já nas oitavas de final aguarda para saber quem será o seu rival.

6 - Portugal tem Cristiano Ronaldo em campo

Nono lugar no ranking da FIFA, a Seleção de Portugal também aparece como favorita na busca pelo primeiro troféu da sua história.

Esta provavelmente pode ser a última Copa de Cristiano Ronaldo e, por isso, o atacante promete dar tudo de si em campo para trazer para Portugal a taça dourada tão desejada por torcedores. No plantel de jogadores, o técnico Fernando Santos convocou Bruno Fernandes, do Manchester United, Rafael Leão, do Milan, e João Felix, craque do Atlético de Madrid.

Nas Eliminatórias da Europa, o elenco português sofreu, mas conseguiu a vaga. A equipe foi até a repescagem onde passou por Turquia e por fim a Macedônia do Norte. Agora, promete brigar no grupo com Uruguai, Coréia do Sul e Gana para avançar em primeiro lugar.

Nas oitavas de final, Portugal pode enfrentar o próprio Brasil, dependendo das posições do grupo. Em 2018, a equipe bateu na trave e foi eliminada pelo Uruguai.

7 - Espanha tem esquadrão de estrelas em campo

A equipe espanhola é outra que também chega com status de favorita para disputar a Copa do Mundo. No grupo com Alemanha, Costa Rica e Japão, o elenco vai brigar com os alemães para avançar em primeiro lugar e garantir a vantagem para si.

Em 2014, a equipe não avançou da fase de grupos, enquanto em 2018 foi eliminada pela Rússia nos pênaltis, nas oitavas de final. Agora, promete estar mais preparada do que nunca para desempenhar o seu papel de campeã e conquistar o bicampeonato.

Em seu plantel de jogadores, o técnico Luis Enrique vai levar para o Catar os atletas Carvajal, do Real Madrid, Morata, do Atlético de Madrid, Asensio, também do Real, Ansu Fati, do Barcelona e Rodrigo Hernández, meia do Manchester City.

O elenco deve avançar até às oitavas de final sem maiores problemas, tendo apenas a Alemanha como a grande rival na fase de grupos. Depois, vai brigar pelo título no mata-mata. A seleção é a sétima no ranking da FIFA atual.

Quando começa a Copa do Mundo no Catar?

A Copa do Mundo no Catar começa no domingo, 20 de novembro, com a cerimônia de abertura e o duelo entre Catar e Equador às 13h (horário de Brasília). O palco do confronto será o Estádio Al Bayt.

A partida entre as seleções é válida pela primeira rodada do grupo A, que conta também com a presença de Holanda e Senegal. Como manda a tradição do Mundial, sempre a seleção da casa é quem abre o torneio da FIFA.

Na fase de grupos serão três rodadas em pontos corridos onde cada vitória garante 3 pontos ao vencedor e o empate apenas 1 ponto para as duas equipes. Ao fim da terceira rodada, os dois melhores de cada grupo (32 seleções divididos em oito grupos) seguem para as oitavas de final.

A final da Copa do Mundo está agendada para 18 de dezembro, domingo, com os dois finalistas da edição.

