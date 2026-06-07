A prova marca a sexta etapa da temporada 2026 e acontece nas tradicionais ruas de Monte Carlo.

Confira o horário e onde assistir a corrida no GP de Mônaco, a mais glamurosa da F1

Confira o horário e onde assistir a corrida no GP de Mônaco, a mais glamurosa da F1

Uma das corridas de F1 mais aguardadas do ano está chegando. O Grande Prêmio de Mônaco, que acontece nas ruas estreitas e sinuosas de Monte Carlo, será realizado no domingo, 7 de junho. A corrida no histórico Circuito de Mônaco é uma das mais tradicionais do calendário da Fórmula 1, sendo realizada no principado todos os anos desde 1955.

Transmissão da F1 no GP de Mônaco hoje

Os fãs da Fórmula 1 poderão acompanhar neste domingo, 7, a partir das 10h (de brasília), a corrida do GP de Mônaco ao vivo pela TV Globo. A transmissão também será feita pelo Sportv e pela plataforma F1 TV Pro, serviço oficial de streaming da categoria.

Quem prefere assistir pela internet pode acompanhar gratuitamente através do Globoplay, que retransmite o sinal da Globo em diversas regiões do país. Basta fazer um cadastro gratuito na plataforma para acessar a programação ao vivo da emissora. Já os assinantes do Sportv e do F1 TV Pro contam com cobertura completa da prova, incluindo recursos extras, câmeras exclusivas e acompanhamento em tempo real.

A corrida da F1 deste domingo terá um ingrediente especial: o jovem piloto Kimi Antonelli larga na pole position após superar Max Verstappen na classificação. O brasileiro Gabriel Bortoleto parte da 16ª colocação no grid.

Circuito de Mônaco Fórmula 1

Incrivelmente estreito e totalmente icônico. Nelson Piquet descreveu de forma memorável dirigir por Mônaco como “como andar de bicicleta pela sala de estar”… o que é justo. Apesar disso, é um desafio que quase todos os pilotos adoram, forçando-os a colocar as suas habilidades em risco e recompensando a precisão milimétrica. No entanto, ultrapassar em ruas estreitas é mais difícil, com o Grande Prêmio de 2003 a testemunhar um total de zero ultrapassagens!

Comprimento do circuito: 3.337 quilômetros

Número de voltas: 78

Distância da corrida: 260,286 quilômetros

Recorde de volta: 1:14.260 – M Verstappen (2018)

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