Luta de Charles do Bronx vai passar na Globo? Veja onde assistir ao vivo

Diretamente de Abu Dhabi, na Etihad Arena, o UFC 280 traz neste sábado, 22 de outubro a luta de Charles do Bronx com o russo Islam Makhachev pelo cinturão vago dos pesos-leves na temporada 2022. Atual campeão e invicto com onze vitórias, o brasileiro entre no octógono confiante para trazer o título ao Brasil.

Mas a luta de Charles vai passar na Globo hoje? Onde assistir a disputa entre os atletas? Confira todas as informações no texto a seguir.

Luta de Charles do Bronx vai passar na Globo?

A luta de Charles do Bronx não vai passar na Globo hoje. O canal Combate é quem transmite a disputa entre o brasileiro e Islam Makhachev neste sábado pelo cinturão no UFC 280.

Só dá para assistir a luta de Charles no Combate, disponível em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade. No Card Preliminar, André Azevedo, Luciano Andrade e Bethe Correia participam da transmissão.

Já na luta de Charles e Islam, Rhoodes Lima e Ana Hissa estarão lado a lado para comandar todas as emoções da mais aguardada disputa de outubro no UFC.

Se você é assinante GloboPlay, dá para assistir o Combate na plataforam de streaming direto do celular, tablet, computador ou smartv, se o aparelho em questão for compatível.

Que horas começa a luta do Charles do Bronx hoje

A luta de Charles ‘do Bronx’ está programada para começar às CINCO DA TARDE (Horário de Brasília) neste sábado, em Abu Dhabi, na Etihad Arena.

Porém, como será a última luta do evento, não há um horário fixo de quando a luta vai começar. É esperado que todas as outras quatro competições terminarem até as cinco da tarde, pelo horário de Brasília.

Charles do Bronx vai disputar o cinturão da categoria pesos-leves no UFC depois de perder o título em maio deste ano. O paulista foi desclassificado depois de não bater o peso ideal, mas desde então ele está sem perder por onze lutas no octógono mais famoso do mundo.

Carreira de Charles do Bronx no UFC

Charles “do Bronx” Oliveira completou 33 anos na última segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Nada melhor do que fechar com chave de ouro a semana de comemorações com o título da categoria. É por isso que Charles entra no octógono neste sábado para brigar pelo cinturão vago dos pesos-leves no UFC, de 70 kg.

O brasileiro vive um dos melhores momentos da carreira. Embalado com onze vitórias seguidas, diante de grandes atletas como Justin Gaethje, Dustin Poirier, Michael Chandler e Tony Ferguson, Charles quer recuperar o cinturão da divisão que perdeu em maio deste ano após não bater o peso necessário na pesagem.

Nascido em Guarujá, Charles passou por muitas dificuldades para chegar até o sucesso. Segundo o portal GE, sonhava em se tornar jogador de futebol, mas ao ser diagnosticado com sopro no coração e febre reumático, não pôde fazer do desejo uma realidade. Porém, foi aí que o paulista começou a praticar jiu-jitsu com o irmão.

Charles dedicou-se cada vez mais aos esportes, em especial as artes marciais. Ele conseguiu espaço no UFC, onde mostra toda a admiração, mas mantendo sempre as raízes. Em 2021, tornou-se campeão mundial ao ganhar de Michael Chandler, com o recorde de finalizações em 16, segundo o GE.

Confira uma seleção de melhores momentos de Charles.



