Onde vai passar a luta do UFC hoje e horário da luta do Charles “do Bronx”

Prepare-se torcedor, porque tem disputa por cinturão com brasileiro no UFC 280 hoje! Na tarde deste sábado, 22 de outubro, Charles “do Bronx” Oliveira enfrenta o russo Islam Makhachev no octógono pelo cinturão vago dos pesos-leves, diretamente de Abu Dhabi. Confira onde vai passar a luta do UFC hoje com início às 15h30 (horário de Brasília).

Foram oito meses de espera, mas Charles está pronto para trazer o cinturão do peso-leve para o Brasil. Em maio deste ano, o atleta não bateu o seu peso em uma polêmica pesagem e por isso perdeu o título. Agora, Charles quer recuperar a honraria.

Charles não perde desde 2017, embalado com onze vitórias seguidas. Na última segunda-feira, o paulista completou 33 anos e agora quer fechar com chave de ouro a semana de aniversário.

Onde vai passar a luta do UFC hoje?

A luta de Charles hoje terá transmissão do canal Combate, com início às 15h30 (Horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo diretamente de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

André Azevedo e Luciano Andrade comandam a transmissão ao lado de Bethe Correia no Card Preliminar. Já o Principal terá como equipe Rhoodes Lima e Ana Hissa lado a lado.

As duas primeiras lutas do Card Preliminar vão passar de graça no canal do UFC Brasil no Youtube e também no Facebook do UFC. Não é preciso pagar nada para assistir as duas, basta acessar as plataformas pelo celular, tablet, computador ou até na smartv, procurar a página e curtir as emoções do UFC 280 hoje.

Horário: 11h30 e 15h30 (Horário de Brasília)

Local: Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

TV: Combate

Online: GloboPlay

Que horas será a luta do Charles do Bronx hoje?

A luta do Charles do Bronx hoje é a principal no Card Principal. As disputas estão marcadas para começarem às 15h30, três e meia da tarde no horário de Brasília. Fique de olho nas lutas para não perder Charles em busca pelo cinturão no UFC 280.

Torcedores que moram nos estados de Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Fernando de Noronha e Mato Grosso do Sul devem se atentar às diferenças no fuso horário com Brasília.

Como o Card Principal começa às três da tarde e a luta de Charles é a última, é provável que a disputa tenha início mais tarde, como às cinco horas ou até mais tarde, a depender de como andam as lutas.

Charles enfrenta o russo Islam Makhachev em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, pela luta ao título depois de ser desclassificado em maio desde ano. O brasileiro não bateu o seu peso ideal e por isso não conseguiu levar para casa o cinturão.

Lutas do UFC 280 Oliveira vs Makhachev

O UFC 280 apresenta também outras disputas neste sábado, 22 de outubro, em Abu Dhabi. Pelo cinturão peso-galo até 61,2 kg, os atletas Aljamain Sterling e TJ Dillashaw vão lutar no octógono.

Os Cards Preliminar e Principal trazem também outros dois brasileiros: Caio Borralho e Karol Rosa, ambos no Preliminar.

Agora que você já sabe onde vai passar a luta do UFC hoje, confira todos os embates.

CARD PRELIMINAR – 11h30

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Belal Muhammad x Sean Brady

Peso-médio (até 83,9 Kg): Makhmud Muradov x Caio Borralho

Peso meio-pesado (até 93 Kg): Volkan Oezdemir x Nikita Krylov

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Abubakar Nurmagomedov x Gadzhi Omargadzhiev

Peso-médio (até 83,9 Kg): Armen Petrosyan x AJ Dobson

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Muhammad Mokaev x Malcolm Gordon

Peso-galo (até 61,2 Kg): Karol Rosa x Lina Lansberg

CARD PRINCIPAL – 15h

Cinturão peso-leve (até 70,3 Kg): Charles Oliveira x Islam Makhachev

Cinturão peso-galo (até 61,2 kg): Aljamain Sterling x TJ Dillashaw

Peso-galo (até 61,2 Kg): Petr Yan x Sean O’Malley

Peso-leve (até 70,3 Kg): Beneil Dariush x Mateusz Gamrot

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Katlyn Chookagian x Manon Fiorot

Confira como foram as encaradas na pesagem.



