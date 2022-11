Horário do UFC hoje: card completo da luta de Rodriguez x Lemos

Tem disputa de brasileiras no UFC hoje! Marina Rodriguez e Amanda Lemos disputam a luta principal do UFC Vegas 64 neste sábado, 05 de novembro, na categoria peso-palha diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos. Com transmissão ao vivo, o UFC hoje começa às 17h (Horário de Brasília).

Não tem briga por cinturão neste sábado no UFC Vegas 64, mas tem quatro brasileiros no octógono mais famoso do mundo. A luta principal entre Marina Rodriguez e Amanda Lemos, duas brasileiras, promete muita ação. As lutas são divididas em Card Preliminar e o Principal. No Card Principal,

Marina é a quarta colocada no ranking da categoria, enquanto Amanda é a sétima. A vencedora consegue se aproximar ainda mais pela luta do cinturão no peso palha. Se você não quer perder nenhuma emoção do UFC hoje acompanhe todas as informações a seguir.

Qual é o horário do UFC hoje

O UFC hoje vai começar às 17h (Horário de Brasília), diretamente de Las Vegas, nos Estados Unidos.

O canal Combate transmite todas as lutas do UFC com exclusividade neste sábado. Disponível somente em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi ou a Vivo, o torcedor deve obter o pacote por valor extra na mensalidade.

Por R$ 39,90, você fica por dentro de todas as lutas entre as artes marciais.

A novidade é que as duas primeiras lutas do Card Preliminar serão transmitidas de graça no UFC Brasil no Youtube. É só sintonizar no aplicativo e assistir.

Marina Rodriguez e Amanda Lemos no UFC hoje

A luta principal do UFC Vegas 64 traz duas brasileiras: Amanda Lemos e Marina Rodriguez. Ambas as lutadoras têm muita estrada na liga principal de artes marciais e, na noite deste sábado, a disputa promete ser intensa na categoria peso-palha até 52,1 Kg.

Marina, 35 anos e gaúcha de Santa Catarina, é a quarta no ranking da divisão de palhas. Ela promete fazer de tudo para alcançar o cinturão e, para combater a rival, vai tentar o nocaute o mais rápido possível. Esta é a sua terceira luta principal no octógono, contando com a sequência de quatro vitórias, onde perdeu apenas uma vez nos nove combates que disputou.

Já Amanda Lemos, também de 35 anos, é a sétima colocada no ranking. A paraense tem quatro vitórias nos últimos cinco combates e está é a segunda luta principal no octógono. Segundo o UFC, Amanda é uma das lutadoras mais agressivas e que com mais força na categoria.

Confira a pesagem do UFC Vegas 64.



UFC hoje Card Completo ao vivo

Doze lutas estão na programação do UFC Vegas 64 hoje. Além da disputa entre Marina Rodriguez e Amanda Lemos, tem também encontros de figurinhas icônicas nas artes marciais.

O UFC é uma organização de Artes Marciais Mista, a maior em todo o planeta. Quer saber quais são as lutas de hoje?

Confira a seguir o card completo do UFC hoje.

CARD PRELIMINAR - 17h

Peso-pena (até 65,7 Kg): Darrick Minner x Shayilan Nuerdanbieke

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Miranda Maverick x Shanna Young

Peso-galo (até 61,2 Kg): Mario Bautista x Benito Lopez

Peso-palha (até 52,1 Kg): Polyana Viana x Jinh Yu Frey

Peso-galo (até 61,2 Kg): Liudvik Sholinian x Johnny Muñoz

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Carlos Candelario x Jake Hadley

Peso-galo (até 61,2 Kg): Tamires Vidal x Ramona Pascual

CARD PRINCIPAL - 20h

Peso-palha (até 52,1 Kg): Marina Rodriguez x Amanda Lemos

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Neil Magny x Daniel Rodriguez

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Chase Sherman x Josh Parisian

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tagir Ulanbekov x Nate Maness

Peso-leve (até 70,3 Kg): Grant Dawson x Mark O. Madsen

