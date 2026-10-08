NFL hoje: onde assistir Dallas Cowboys x Tampa Bay Buccaneers no jogo 5
Transmissão começa às 20h15
O Dallas Cowboys volta a campo na quinta-feira à noite, às 20h15, em um confronto no horário nobre contra o Tampa Bay Buccaneers, dando início à Semana 5 da temporada da NFL. Esta será a primeira vez que o Dallas joga no AT&T Stadium desde a vitória na Semana 2 sobre o Washington Commanders .
Onde assistir Cowboys x Buccaneers
O confronto entre Cowboys x Buccaneers terá transmissão ao vivo no Brasil neste quinta (8). O jogo poderá ser acompanhado pela GE TV – de graça.
O Dallas Cowboys recebe o Tampa Bay Buccaneers no AT&T Stadium em um jogo da Semana 5 do Thursday Night Football, com pressões bem diferentes. O Dallas chega com um retrospecto de 2-2 após um início explosivo no ataque, liderado pelo quarterback Dak Prescott e pelo wide receiver CeeDee Lamb. O Tampa Bay está com 0-4 e contará novamente com o quarterback novato Jalon Daniels, já que Baker Mayfield está afastado por uma lesão no polegar. Os Cowboys podem fortalecer sua posição inicial na NFC, enquanto os Buccaneers precisam de um resultado expressivo antes que a temporada se agrave ainda mais.
Embora não seja uma rivalidade divisional anual, as equipes têm história suficiente para dar um toque especial ao encontro de quinta-feira à noite. O início de temporada com duas vitórias e duas derrotas do Dallas torna mais uma vitória em casa valiosa na disputa da NFC, enquanto um início com cinco derrotas consecutivas agravaria ainda mais a situação do Tampa Bay neste começo de temporada.
Dallas lidera a série geral por 17 a 6, incluindo os jogos da pós-temporada. As equipes se enfrentaram três vezes nos playoffs, adicionando um histórico significativo além dos confrontos da temporada regular.
Dallas venceu os oito primeiros confrontos entre as franquias, de 1976 a 1990. Mais tarde, o Tampa Bay registrou uma sequência de três vitórias consecutivas na série no início dos anos 2000. Ainda não há resultados da série da temporada de 2026, pois este é o primeiro encontro das equipes na campanha.
Os Cowboys têm uma chance real de vencer a divisão agora que os Eagles têm uma linha ofensiva reformulada após a troca de Cam Jurgens um dia depois da aposentadoria de Lane Johnson. Os Cowboys têm todos os motivos para entrar em campo e brilhar esta noite. Isso é assustador, porque poucas equipes decepcionam tanto quanto esta. Mas vamos apostar neles esta noite, presumindo que entendam a oportunidade que têm. Palpite: Cowboys 37, Buccaneers 24