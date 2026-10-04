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Patriots x Bills: onde assistir ao vivo, horário e tudo sobre o jogo da NFL

Transmissão começa às 14h

Escrito por Anny Malagolini
Patriots x Bills onde assistir ao vivo no Brasil Foto: Getty
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New England Patriots e Buffalo Bills entram em campo neste domingo, 4 de outubro, pela quarta semana da temporada 2026 da NFL. A partida será disputada no Highmark Stadium, em Orchard Park, Nova York, a partir das 14h pelo horário de Brasília. O confronto reúne dois rivais da AFC Leste em momentos diferentes na temporada. Enquanto o Buffalo Bills chega invicto, com três vitórias em três partidas, o New England Patriots tem uma vitória e duas derrotas.

Onde assistir Patriots x Bills

O confronto entre New England Patriots e Buffalo Bills terá transmissão ao vivo no Brasil neste domingo (4). O jogo poderá ser acompanhado pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo NFL Game Pass, disponível no DAZN, no streaming.

A bola oval começa a voar às 14h (horário de Brasília), no Highmark Stadium, em Orchard Park, Nova York.

O Buffalo Bills tem campanha de 3-0 e pode chegar à quarta vitória consecutiva na temporada. Apesar do início perfeito, a equipe comandada pelo quarterback Josh Allen ainda busca corrigir problemas apresentados nas primeiras partidas.

Na semana passada, os Bills venceram o Los Angeles Chargers por 24 a 16, mas cometeram cinco turnovers, sendo três deles de Josh Allen.

Mesmo com os erros, Buffalo conseguiu controlar o jogo e preservar a invencibilidade.

A defesa do Buffalo também chega como um dos principais pontos de atenção para o confronto. Depois de sofrer 31 pontos em cada uma das duas primeiras partidas, a unidade teve uma atuação mais consistente diante dos Chargers.

O defensive end Greg Rousseau é um dos destaques da equipe neste início de temporada. Ele chega à quarta semana liderando a NFL em sacks, com seis, além de três fumbles forçados.

A pressão da defesa dos Bills pode ser decisiva diante de um ataque dos Patriots que vem encontrando dificuldades para proteger o quarterback.

Do outro lado, o New England Patriots tem campanha de 1-2 e busca uma reação na temporada. O quarterback Drake Maye ainda não conseguiu apresentar a mesma consistência esperada depois de conduzir a equipe à disputa do Super Bowl na temporada anterior.

Nas três primeiras partidas, Maye soma apenas um passe para touchdown, além de seis interceptações e um fumble perdido.

O ataque dos Patriots também tem produção abaixo da equipe de Buffalo. New England marcou apenas 29 pontos em três jogos, enquanto os Bills possuem média de 33,7 pontos por partida.

A linha ofensiva dos Patriots será outro ponto de atenção. O time já sofreu nove sacks na temporada e enfrenta problemas provocados por lesões.

Uma vitória neste domingo faria o Buffalo Bills chegar a 4-0 e aumentar sua vantagem na disputa pela liderança da AFC Leste.

O duelo também marca um reencontro importante entre os dois rivais. O New England Patriots foi responsável por destronar Buffalo na divisão na temporada passada e chega ao confronto tentando evitar que o rival amplie ainda mais sua vantagem na classificação.

Para os Bills, o principal objetivo será manter a invencibilidade e, ao mesmo tempo, reduzir os erros ofensivos que quase comprometeram a vitória sobre os Chargers.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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