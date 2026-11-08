Tudo o que você precisa saber para assistir ao jogo dos Patriots no domingo.

Onde vai passar o jogo do Patriots x Packers na Semana 9 da NFL

Onde vai passar o jogo do Patriots x Packers na Semana 9 da NFL

O New England Patriots volta a jogar em casa neste domingo, dia8, em sua nona partida da temporada, e tentará ampliar seu retrospecto para 4-0 no Gillette Stadium neste ano. Para isso, a equipe do técnico Mike Vrabel terá que derrotar o Green Bay Packers, em um confronto entre times com campanha de 5-3.

Onde assistir Patriots x Packers

O confronto entre New England Patriots e Packers terá transmissão ao vivo no Brasil neste domingo. O jogo poderá ser acompanhado pelo SporTV 2, na televisão por assinatura, e pelo NFL Game Pass, disponível no DAZN, no streaming.

New England Patriots e Green Bay Packers chegam ao confronto com retrospectos diferentes na temporada. Depois de duas partidas consecutivas como visitantes, os Patriots voltam a jogar no Gillette Stadium, onde ainda não perderam neste ano. A equipe venceu os três jogos disputados em casa.

O histórico do confronto na temporada regular está equilibrado, com seis vitórias para cada lado. Nos playoffs, porém, o Green Bay leva vantagem. Os Packers venceram o único encontro entre as equipes na pós-temporada: 35 a 21 no Super Bowl XXXI.

O quarterback Drake Maye é um dos destaques de New England. O jogador participou diretamente de três touchdowns em cada uma das últimas cinco partidas. Outro nome para ficar de olho é o wide receiver Kyle Williams, que marcou um touchdown de 43 jardas contra o Miami na semana passada. Todas as cinco recepções para touchdown de sua carreira tiveram pelo menos 30 jardas.

No jogo terrestre, Rhamondre Stevenson está perto de alcançar uma marca histórica pela franquia. O running back precisa de mais dois touchdowns para chegar a 32 e igualar Curtis Martin e Tony Collins na sexta posição do ranking de touchdowns terrestres dos Patriots.

Do lado dos Packers, o time chega com um período maior de descanso. Green Bay entrou em campo pela última vez na quinta-feira anterior ao compromisso de New England contra o Miami, realizado no domingo.

O quarterback Jordan Love também vive bom momento. Ele lidera a NFL em jardas aéreas, com 2.246, mesmo enfrentando problemas na linha ofensiva, que perdeu jogadores por lesão, e um jogo terrestre que aparece entre os piores da liga.

Entre os recebedores, Christian Watson e Matthew Golden são algumas das principais opções ofensivas da equipe. Golden, no entanto, precisa melhorar o aproveitamento nas bolas recebidas. Ele lidera a NFL em passes derrubados, com oito. O tight end Tucker Kraft também aparece entre os jogadores com mais falhas desse tipo, com cinco.

A defesa dos Packers ainda sente a ausência de Micah Parsons. O pass rusher não entra em campo desde que rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco em uma partida contra o Denver, em dezembro passado.

Apesar do retrospecto favorável dos Patriots em casa nesta temporada, Green Bay já conseguiu um resultado expressivo no Gillette Stadium. Em 13 de outubro de 2002, os Packers venceram New England por 28 a 10 e se tornaram a primeira equipe a derrotar os Patriots no estádio.