Jogos de futebol na TV: saiba onde assistir as partidas desta segunda (23)

A segunda-feira, 23 de novembro, traz jogos das quatro divisões do futebol brasileiro, além de partidas que encerram a rodada nos campeonatos internacionais. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de futebol na TV.

Na elite do Brasileirão, o Sport recebe o Atlético Goianiense visando subir na classificação e melhorar a soma de pontos. Enquanto isso, na Premier League, o Southampton visita o Wolves e, se vencer, termina a rodada em terceiro lugar.

Brasileirão Série A – Jogos de futebol na TV

Apenas um jogo, o último da 22ª rodada, acontece nesta segunda.

Sport x Atlético-GO – 20h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

Duas partidas abrem a 23ª rodada da segunda divisão do Brasileirão.

Figueirense x Sampaio Correa – 17h30 – Sportv e Premiere

Botafogo-SP x Avaí – 20h – Premiere

Brasileirão Série C

Desta vez, os jogos da terceira divisão não possuem transmissão na TV, sendo assim, apenas no serviço de stream DAZN.

Botafogo-PB x Remo – 20h

Brasileirão Série D

Os jogos da Série D são transmitidos na CBF TV, no próprio site da entidade. As transmissões são gratuitas e você pode assistir onde e como quiser.

Bragantino-PA x Atlético-AC – 15h – TV Brasil e CBF TV

Potiguar x Coruripe – 15h – CBF TV

Altos-PI x Santos-AP – 15h45 – CBF TV

Bare-RR x River-PI – 17h – CBF TV

Brasileirão Sub-17

Palmeiras x Flamengo – 15h – Sportv

Campeonatos Internacionais – Jogos de futebol na TV

Inglês

Dois jogos restantes da rodada possuem transmissão nesta segunda. Entretanto, são apenas na tv fechada.

Burnley x Crystal Palace – 14h – ESPN Brasil

Wolves x Southampton – 17h – ESPN Brasil

Espanhol

Ath. Bilbao x Betis – 17h – Fox Sports

Alemão

As partidas da Bundesliga, o Campeonato Alemão, possuem transmissão apenas no aplicativo Onefootball. Ademais, você também pode assistir através do site oficial.

VFL Osnabruck x Nuremberg – Segunda divisão – 16h30

