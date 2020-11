Jogos de hoje na TV: onde assistir as partidas desta sexta-feira (27/11)

A sexta-feira, 27 de novembro, abre o fim de semana de futebol com partidas dos mais variados campeonatos e também divisões, seja nacional ou internacional. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Na Série B do Brasileirão, o Cruzeiro recebe o Confiança e quer vencer para subir na classificação, com o objetivo de subir até a elite do campeonato. Todavia, a Seleção Feminina do Brasil joga amistoso contra o Equador nesta sexta, às 21h30.

Brasileirão Série B – Jogos de hoje na TV

Pela segunda divisão do Brasileirão, cinco jogos da 24ª rodada são realizados nesta sexta-feira. Portanto, saiba onde assistir na TV.

Operário x Paraná – 19h15 – Premiere

Oeste x América-MG – 19h15 – Sportv e Premiere

Sampaio Correa x Brasil de Pelotas – 19h15 – Premiere

Cruzeiro x Confiança – 21h30 – Sportv e Premiere

Cuiabá x Avaí – 22h30 – Premiere

Brasileirão Série C

Apenas uma partida pela 17ª rodada acontece hoje. Entretanto, ela não possui transmissão na TV, somente pelo serviço de streaming DAZN.

Paysandu x Botafogo-PB – 20h

Brasileirão Série D

Todas as transmissões da quarta divisão do Brasileirão são realizadas através da CBF TV. Você pode acessar através do site oficial da entidade.

Campinense x Américan-RN – 15

Globo-RN x Atlético de Cajazeiras – 15h

Floresta-CE x Afogados-PE – 15h

Salgueiro-PE x Guarany de Sobral – 15h

Central-PE x Jaciobá-AL – 15h

ABC x Itabaiana – 15h

Coruripe x Vitória da Conquista-BA – 15h

Frei Paulistano-SE x Potiguar – 15h

Palmas Ltda x Villa Nova A. c. – 16h

Gama-DF x Atlético-BA – 16h

Caldense-MG x Brasiliense – 16h

Bahia de Feira x Tupynambas – 16h

Amistoso Feminino – Jogos de hoje na TV

Brasil x Equador – 21h30 – Sportv

Brasileirão Sub-17

São Paulo x Fluminense – Semifinal – 15h45- Sportv

Campeonato Paulista Feminino

Ademais, as partidas são transmitidas através do Facebook oficial do Paulistão Feminino.

Corinthians x Santos – 19h

Campeonatos Internacionais – Jogos de hoje na TV

Alemão

Apenas o aplicativo Onefootball transmite os jogos do Campeonato Alemão. Você pode assistir pelo celular ou através do site oficial.

St. Pauli x Osnabruck – 2ª divisão – 14h30

Darmstadt x Eintracht Braunschweig – 2ª divisão – 14h30

Wolfsburg x Werder Bremen – 16h30

Inglês

Brentford x QPR – 16h45 – 2ª divisão – ESPN

Crystal Palace x Newcastle – 17h – DAZN

Espanhol

Valladolid x Levante – 17h – Fox Premium

Francês

Assim como o Campeonato Alemão, os jogos da Ligue 1 também são transmitidos no Onefootball.

Strasbourg x Renne – 17h

