Jogos de hoje na TV: onde assistir as partidas desta terça (17)

A terça-feira, 17 de novembro, apresenta jogos de campeonatos nacionais, como a Série B e D do Brasileirão, até as Eliminatórias para a Copa dos países sul-americanos, sendo realizados cinco jogos. Então, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

A Seleção Brasileira lidera a tabela, invicta com nove pontos. Mesmo vencendo a Venezuela na última sexta-feira (13), o técnico Tite e principalmente o elenco receberam duras críticas pelo desempenho em campo. Este é o último desafio do ano.

Brasileirão Série B

O jogo único de hoje que possui transmissão na TV é válido pela 11ª rodada da Série B.

Sampaio Correa x Náutico – 18h – Sportv e Premiere

Brasileirão Série D

As partidas válidas pela quarta divisão estão disponíveis apenas na CBF TV, no site oficial da entidade.

Santos-AP x Sinop-MT – 15h – CBF TV

Amistoso Pré-Olímpico

Egito x Brasil – 16h – Sportv e Bandsports

Liga das Nações

Nove jogos pela última rodada da fase de grupos acontecem nesta terça. Ademais, todos estão disponíveis para assistir no EI Plus.

Andorra x Letônia – 16h45

França x Suécia – 16h45 – Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Suíça x Ucrânia – 16h45

Montenegro x Chipre – 16h45

Malta x Ilhas Faroé – 16h45

Gibraltar x Liechtenstein – 16h45

Espanha x Alemanha – 16h45 – Space, Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Luxemburgo x Azerbaijão – 16h45

Croácia x Portugal – 16h45 – TNT, Youtube Esporte Interativo e EI Plus

Eliminatórias Sul-Americanas – Jogos de hoje na TV

Válido pela quarta rodada do mata-mata para a Copa, as seleções realizam o último compromisso deste ano, retornando assim apenas no ano que vem, em março.

Venezuela x Chile – 18h – EI Plus

Equador x Colômbia – 18h – EI Plus

Uruguai x Brasil – 20h – EI Plus

Paraguai x Bolívia – 20h – EI Plus

Peru x Argentina – 21h30 – EI Plus

