Jogos de hoje: onde assistir as partidas desta sexta (13)

Mesmo com a pausa internacional para a realização de partidas entre seleções, os jogos não param, principalmente no Brasil. Nesta sexta-feira (13), a bola rola na Série B, C e D, além de contar também com a equipe do Brasil em campo. Ademais, saiba onde assistir aos jogos de hoje na TV.

A Seleção Brasileira, mesmo sem Neymar, machucado, enfrenta a Venezuela pela terceira rodada nas Eliminatórias. Em segundo lugar, com seis pontos, quer assumir novamente a liderança, tomada pela Argentina.

Brasileirão Série B – Jogos de hoje

Quatro jogos acontecem pela 21ª rodada da competição nesta sexta. Ademais, veja onde e como assistir.

Ponte Preta x Brasil de Pelotas – 16h – Sportv e Premiere

Operário x Naútico – 16h30 – Premiere

Avaí x Paraná – 18h30 – Sportv e Premiere

Oeste x CRB – 19h15 – Premiere

Brasileirão Série C

Remo x Santa Cruz – 20h – DAZN

Brasileirão Série D

Ao mesmo tempo em que dezenove jogos acontecem nesta sexta, apenas um possui transmissão na TV. Entretanto, você pode acompanhar todos através da CBF TV, no próprio site da entidade.

Gama x Villa Nova-A.C. – 15h – TV BRASIL e CBF TV

Globo-RN x Afogados – 15h

Coruripe x Itabaiana – 15h

Cabofriense x Nacional-PR – 15h

Jaciobá x Frei Paulistano – 15h

Central-PE x Potiguar – 15h

Vitoria F. C. x União – 15h

Moto Club x Altos – 15h30

FC Cascavel x Ferroviária – 16h

Tubarão-SC x Novorizontino – 16h

Caxias-RS x Pelotas-RS – 16h

Ji-paraná x Independente-PA – 16h

Palmas x Atlético-BA – 16h

Atletico de Cajazeiras x Floresta – 16h

Campinense x Guarany de Sobral – 16h

São Raimundo x Bare – 17h

Goiania x Aparecidense – 18h

Atlético-AC x Rio Branco – 19h

Caldense x Tupynambas – 19h30

Eliminatórias Sul-Americanas

Três seleções entram em campo nesta sexta em busca da vitória para garantir a vaga na próxima Copa do Mundo, em 2022. Todavia, apenas a partida do Brasil tem transmissão.

Colômbia x Uruguai – 17h30 – SEM TRANSMISSÃO

Chile x Peru – 20h – SEM TRANSMISSÃO

Brasil x Venezuela – 21h30 – Globo (Para todo Brasil) e Sportv

