Qual é o horário da corrida de São Silvestre 2022 no sábado, 31 de dezembro

A tradicional corrida de São Silvestre vai fechar o ano neste sábado, 31 de dezembro, com a disputa em São Paulo em um grande evento que celebra a vida e o esporte. Com largada na Avenida Paulista, a São Silvestre 2022 vai ser a partir das 07h20 (Horário de Brasília). Saiba onde assistir e todos os detalhes da transmissão.

Que horas é a corrida de São Silvestre 2022?

O evento tem início às 07h (horário de Brasília), mas a largada foi dividida entre as diferentes categorias da corrida de São Silvestre neste sábado, direto da Avenida Paulista, principal ponto turístico da cidade.

O primeiro grupo a sair é o de atletas cadeiras, tanto masculino como feminino, a partir das 7h25. Depois, a Elite feminina avança pelo percurso às 7h40, ambos horários de Brasília.

Então, a partir das 8h05, a Elite masculina, atletas cadeirantes com guia, atletas com deficiência, pelotão premium e geral tem a largada decretada na corrida de São Silvestre 2022.

Confira todos os horários entre as categorias, de acordo com a organizadora Gazeta.

Cadeirantes (masculino e feminino) : 07h25 (horário de Brasília)

: 07h25 (horário de Brasília) Elite feminino: 07h40 (horário de Brasília)

07h40 (horário de Brasília) Cadeirantes com guia (masculino e feminino): 08h05 (horário de Brasília)

08h05 (horário de Brasília) Atletas com deficiência (masculino e feminino) : 08h05 (horário de Brasília)

: 08h05 (horário de Brasília) Elite masculino: 08h05 (horário de Brasília)

08h05 (horário de Brasília) Pelotão geral, pelotão premium e atletas premium C, PMG e GCM: 08h05 (horário de Brasília)

Quantos quilômetros é a Corrida de São Silvestre?

A corrida de São Silvestre em 2022 tem o percurso de 15km, com largada na Avenida Paulista na altura do número 2000, enquanto a chegada é na altura do número 900, em frente ao Edifício Cásper Líbero.

No percurso, os competidores vão passar entre o estádio do Pacaembu, a Avenida Ipiranga e São João, além do Largo do Arouche e a Praça da República. Na chegada, se encontrarão na frente do prédio da Cásper, monumento de valor histórico para a cidade de São Paulo.

Além disso, segundo o portal Terra, o trânsito da cidade sofrerá alterações para viabilizar a realização da corrida.

Confira o trailer da TV Gazeta sobre a corrida.



Onde assistir a corrida de São Silvestre 2022?

Os canais Globo e TV Gazeta vão transmitir a corrida de rua de São Silvestre 2022 neste sábado, a partir das 07h (horário de Brasília) ao vivo e de graça.

Na Rede Globo, a emissora transmite para todos os estados do Brasil a corrida com narração de Cléber Machado, como manda a tradição. Se preferir, pode curtir através do GloboPlay no aplicativo do celular, tablet, smartv ou computador no aplicativo e no site.

A TV Gazeta, organizadora do evento, também vai transmitir a disputa entre a maratona. A transmissão começa a partir das sete da manhã, horário de Brasília, com bastidores, entrevistas e informações direto da Paulista.

