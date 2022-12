Que horas é o UFC hoje e onde assistir Thompson x Holland (03/12/22)

Tem UFC hoje! Em clima de Copa do Mundo, o torcedor vai poder acompanhar também as disputas dentro do octógono mais famoso do planeta entre Stephen Thompson e Kevin Holland na categoria meio-médios neste sábado, 03 de dezembro. O UFC Orlando tem início às 21h (horário de Brasília), na Flórida. Confira onde assistir e saiba todos os detalhes do evento a seguir.

Não tem disputa por cinturão no UFC Orlando. Porém, serão três brasileiros no octógono, um deles na segunda luta principal da noite entre Bryan Barberena e Rafael dos Anjos na categoria no peso meio-médio.

Aproveite para saber como assistir jogo da Argentina hoje online nas oitavas da Copa do Mundo 2022

Que horas é o UFC hoje?

O UFC hoje começa às 21h (Horário de Brasília) com o Card Preliminar direto de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos.

Mais tarde, o torcedor vai curtir o Card Principal com a briga entre Stephen Thompson e Kevin Holland às 00h (horário de Brasília), madrugada de sábado para domingo.

As transmissões seguem o horário de Brasília. Ao torcedor que mora nos estados de Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul ou em Fernando de Noronha muita atenção com a diferença.

Como assistir o UFC hoje?

O canal Combate é quem vai passar o UFC hoje a partir das 21h (horário de Brasília) para todo o país. Somente assinantes podem acompanhar as lutas através da emissora neste sábado.

Combate só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, ou seja, é preciso pagar valor extra de R$ 39,90 para obter a programação completa de lutas em sua casa. A transmissão contará com a participação de Rhoodes Lima, Ana Hissa e Luciano Andrade.

Também dá para assistir todas as emoções do UFC hoje pelo celular, tablet, computador ou até na smartv se você não é assinante da TV paga. O GloboPlay, plataforma de streaming, retransmite as imagens do canal.

Que horas: 21h e 00h (horário de Brasília)

Local: Orlando, na Flórida, Estados Unidos

Temperatura: 19ºC e 21º C

Como assistir: Combate e GloboPlay

Lutas do UFC hoje Card Completo

O UFC Orlando neste sábado vai trazer quinze lutas na Florida, nos Estados Unidos. O evento terá participação brasileira de três atletas: Rafael dos Anjos, Matheus Nicolau e Istela Nunes tanto no Card Principal como no Preliminar.

Neste sábado não tem luta por cinturão. No entanto, as disputas prometem ser acirradas dentro do octógono mais famoso do planeta. Em categorias diversas, os lutadores buscam a vitória para subirem no ranking e assim chegarem até a briga pelo título.

O UFC, ou Ultimate Fighting Championship, é uma organização de Artes Marciais Mista.

Confira o Card completo do UFC hoje a seguir.

CARD PRELIMINAR - 21h

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Niko Price x Phil Rowe

Peso-palha (até 52,1 Kg): Angela Hill x Emily Ducote

Peso-leve (até 70,3 Kg): Clay Guida x Scott Holtzman

Peso-leve (até 70,3 Kg): Michael Johnson x Marc Diakiese

Peso-pena (até 65,7 Kg): Darren Elkins x Jonathan Pearce

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Tracy Cortez x Amanda Ribas

Peso-leve (até 70,3 Kg): Natan Levy x Genaro Valdez

Peso-pena (até 65,7 Kg): Marcelo Rojo x Francis Marshall

Peso-palha (até 52,1 Kg): Yazmin Jauregui x Istela Nunes

CARD PRINCIPAL - 00h

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Stephen Thompson x Kevin Holland

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Bryan Barberena x Rafael dos Anjos

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Matheus Nicolau x Matt Schnell

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Tai Tuivasa x Sergei Pavlovich

Peso-médio (até 83,9 Kg): Jack Hermansson x Roman Dolidze

Peso-médio (até 83,9 Kg): Eryk Anders x Kyle Daukaus

Você também vai gostar de ler:

Que horas é o jogo da Argentina hoje x Austrália nas oitavas; transmissão da Copa do Mundo

Que horas vai ser o jogo do Brasil nas oitavas da Copa do Mundo 2022

Classificação grupos da Copa do Mundo 2022 e pontuação atualizada por grupos