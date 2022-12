Que horas é o jogo da Argentina hoje x Austrália nas oitavas; transmissão da Copa do Mundo

Saiba como assistir ao jogo das oitavas de final entre Argentina e Austrália neste sábado, 03 de dezembro, pela Copa do Mundo do Catar

Com o capitão Lionel Messi, a seleção da Argentina disputa as oitavas de final neste sábado, 03 de dezembro, contra a Austrália na Copa do Mundo do Catar. Em disputa acirrada no Estádio Ahmad bin Ali, o jogo da Argentina hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília). Confira todos os detalhes da decisão e como assistir no texto a seguir.

Que horas é o jogo da Argentina hoje nas oitavas?

Acerte o relógio torcedor porque o jogo da Argentina hoje vai começar às 16h (Horário de Brasília) neste sábado, contra a Austrália nas oitavas de final da Copa do Mundo.

No Catar, pelo horário local, a partida será disputada às 22h, já que o país está 6 horas à frente do Brasil. Os jogos são realizados no finalzinho da tarde e a noite devido ao forte calor que faz no local.

Atenção torcedores que moram nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Roraima, Rondônia e Fernando de Noronha: fique atento com a diferença no horário de Brasília.

Onde vai ser o jogo da Argentina hoje?

Argentina x Austrália vai ser jogada no Estádio Ahmad bin Ali, na cidade de Al Rayyan, no Catar. Com capacidade para receber 40 mil torcedores, o local sediou seis partidas na fase de grupos e o duelo deste sábado, nas oitavas de final.

O espaço foi especialmente construído para a Copa do Mundo. Ao fim do evento, contará com instalações esportivas, parque infantil, ginásio, campos de tênis, pista de skate a atletismo para incentivar os esportes.

🚨 Exciting World Cup stadium update 🏟 With exactly #2YearsToGo until the #WorldCup final, Ahmad Bin Ali Stadium was officially unveiled and inaugurated in Al Rayyan 🇶🇦 The 40,000-capacity venue will host 7 matches during Qatar 2022 up to the round-of-16 stage — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 18, 2020

Como assistir o jogo da Argentina hoje na Copa?

A transmissão do jogo da Argentina hoje vai ser na Globo (TV aberta) e no SporTV (canal pago). Já as plataformas GloboPlay (Site e app), FIFA+ (Streaming), Portal GE (Site de notícias) e Canal do Casimiro (youtube e twitch) transmitem as oitavas DE GRAÇA neste sábado.

Para quem gosta de acompanhar na televisão é só sintonizar a Globo, na TV aberta. Cléber Machado conta a história da partida ao lado de Paulo Nunes e Ricardinho comentam.

Já no SporTV, o torcedor que é assinante do canal pago pode acompanhar as oitavas com narração de Milton Leite e comentários de Pedrinho e Lédio Carmona.

Como assistir online?

Outras opções também disponíveis, como assistir online o jogo da Argentina hoje. No GloboPlay, o torcedor só precisa se cadastrar com email e senha na Conta Globo, seja pelo site ou aplicativo no celular, tablet, computador ou smartv.

Pelo GE, entretanto, a maneira de acompanhar é ainda mais simples. Basta entrar no site de notícias, escolher o jogo que quer assistir e pronto.

No FIFA+, a plataforma de streaming também transmite todos os jogos da Copa ao vivo e de graça aos brasileiros, seja no aplicativo ou no site. Para fechar, o canal do Casimiro no Youtube exibe sempre um jogo por dia também de maneira gratuita.

Jogos das oitavas de final da Copa do Mundo

Dezesseis seleções estão classificas para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Cada uma delas venceu os confrontos na fase de grupos e se garantiu na liderança ou segunda posição dos seus grupos.

O Brasil está classificado, assim como a França, atual campeã, Holanda, Croácia, Inglaterra e Portugal. Mas grandes nomes como Bélgica e Alemanha ficaram fora.

Confira todos os jogos das oitavas.

SÁBADO (03 de dezembro):

Holanda x Estados Unidos - 12h (Estádio Internacional Khalifa)

Argentina x Austrália - 16h (Estádio Ahmad Bin Ali)

DOMINGO (04 de dezembro):

França x Polônia - 12h (Estádio Al Thumama)

Inglaterra x Senegal - 16h (Estádio Al Bayt)

SEGUNDA-FEIRA (05 de dezembro):

Japão x Croácia - 12h (Estádio Al Janoub)

Brasil x Coreia do Sul - 16h (Estádio 974)

TERÇA-FEIRA (06 de dezembro):

Marrocos x Espanha - 12h (Estádio Cidade da Educação)

Portugal x Suíça - 16h (Estádio Lusail)

Quem a Argentina pode enfrentar nas quartas?

Se vencer o jogo das oitavas, a Argentina pode pegar nas quartas de final Holanda ou Estados Unidos, a depender do resultado do outro lado do chaveamento.

Os argentinos são favoritos no duelo deste sábado, assim como os holandeses contra os norte-americanos. No entanto, a Copa do Catar este ano traz um show de zebras dentro de campo, o que mostra que todas as equipes estão no páreo e com o mesmo desempenho.

A grande surpresa é que Brasil e Argentina poderão protagonizar o clássico sul-americano na semifinal, caso vençam nas oitavas e nas quartas de final.

