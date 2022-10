Saiba como assistir o reprise da corrida no Grande Prêmio do Japão neste domingo, 9 de outubro

Reprise da Fórmula 1 hoje: horário da corrida do Japão no BandSports

Com atraso, chuva e erros evidentes da Ferrari, Max Verstappen, da Red Bull, sagrou-se bicampeão da Fórmula 1 neste domingo, 9 de outubro, ao vencer o Grande Prêmio do Japão em 2022. Saiba onde assistir a reprise da Fórmula 1 hoje, já que a corrida foi transmitida de madrugada no Brasil.

Horário da Reprise da Fórmula 1 hoje do Japão

A reprise da corrida do Japão hoje vai passar às 18h30, seis e meia da tarde (horário de Brasília), para todo o Brasil ao vivo no canal BandSports.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o canal do BandSports é o único a transmitir a reprise da corrida da Fórmula 1 neste domingo. Retransmitido para todo o Brasil, o torcedor deve entrar em contato com a operadora para adquiri-lo na programação.

Também dá para assistir o canal através do aplicativo BandSports, no celular por Android ou iOS, mas apenas se você tem o canal na programação da sua operadora. Basta baixar e acessar de graça para assistir.

BANDSPORTS:

SKY: 210 e 610

OI: 168

CLARO/NET: 75 e 575

NOSSA TV: 37

BLU TV: 347

VIVO: 463, 878, 49 e 575

Verstappen é bicampeão da Fórmula 1

Nem mesmo a chuva em Suzuka, no Japão, conseguiu apagar o brilho de Max Verstappen neste domingo, pelo Grande Prêmio do Japão, a décima oitava etapa da temporada na Fórmula 1. O holandês terminou cruzou a linha de chegada em primeiro e, com erro de Charles Leclerc e punição, Verstappen pôde soltar o grito de campeão.

O início da corrida da F1 teve uma hora de atraso por causa da chuva e a pista molhada. Dessa maneira, apenas 30 voltas foram realizadas neste domingo, com Verstappen na ponta desde a relargada.

Este é o segundo título no Mundial do piloto de apenas 25 anos, com a Red Bull.

Mr. Two-Time World Champion 🧡🧡 pic.twitter.com/Iclw2fuud4 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) October 9, 2022

Classificação geral dos pilotos F1

Max Verstppen é o campeão da Fórmula 1 em 2022. O holandês garantiu extrema vantagem na classificação dos pilotos após vencer o Grande Prêmio do Japão.

Charles Leclerc, da Ferrari, vem logo atrás seguido de Sergio Perez, da Red Bull.

1 Max Verstappen (Red Bull) – 366 pontos

2 Charles Leclerc (Ferrari) – 253 pontos

3 Sergio Perez (Red Bull) – 252 pontos

4 George Russell (Mercedes) – 207 pontos

5 Carlos Sainz (Ferrari) – 202 pontos

6 Lewis Hamilton (Mercedes) – 180 pontos

7 Landos Norris (McLaren) – 101 pontos

8 Esteban Ocon (Alpine) – 78 pontos

9 Fernando Alonso (Alpine) – 65 pontos

10 Valtteri Bottas (Alfa Romeo) – 46 pontos

11 Sebastian Vettel (Aston Martin) – 32 pontos

12 Daniel Ricciardo (McLaren) – 29 pontos

13 Pierre Gasly (AlphaTauri) – 23 pontos

14 Kevin Magnussen (Haas) – 22 pontos

15 Lance Stroll (Astn Martin) – 13 pontos

16 Mick Schumacher (Haas) – 12 pontos

17 Yuki Tsunoda (AlphaTauri) – 11 pontos

18 Zhou Ghanyu (Alfa Romeo) – 6 pontos

19 Alexander Albon (Williams) – 4 pontos

20 Nicholas Latifi (Williams) – 2 pontos

21 Nyck De Vries (Williams) – 2 pontos

22 Nico Hulkenberg (Aston Martin) – 0 ponto

