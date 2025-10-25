Treino classificatório F1 hoje: horário e onde assistir GP do México 2025

Classificatório para o GP do México na F1 – horário de início, como assistir e muito mais

Estamos na 20ª etapa no Grande Prêmio do México e neste sábado, 24 de outubro de 2025, os pilotos disputam o treino classificatório no Circuito Hermanos Rodríguez, na Cidade do México, com todas as emoções que o esporte exige. O treino tem transmissão ao vivo.

Horário do treino classificatório F1 hoje

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje, valendo a pole position, vai começar a partir das 18 horas, de Brasília. A qualificação para o GP do México usará o formato clássico de sessão eliminatória do Q1, Q2 e Q3.

A transmissão para todos os estados do Brasil é exclusiva da BAND, pela TV aberta. Durante toda a temporada de 2025 da F1, a emissora paulistana transmitirá a qualificação e corrida de cada evento.

Outra opção é acompanhar a F1 através do canal BandSports, pela TV paga se você for assinante das operadoras, ou até mesmo online pelo aplicativo do BandPlay ou no site da emissora de graça (www.band.uol.com).

A corrida será no domingo às 17h.

Pista do GP do México

O Grande Prêmio do México apareceu pela primeira vez no calendário da Fórmula 1 em 1963, em parte graças à crescente proeminência dos irmãos Rodriguez. O Autódromo Hermanos Rodriguez , que sedia a corrida hoje, agora leva o nome deles.

No entanto, o mais novo dos dois, Ricardo, morreu em uma corrida fora do campeonato na pista da Cidade do México em 1962. Quando seu irmão Pedro também morreu na Alemanha, nove anos depois, o circuito Magdalena Mixhuaca foi renomeado em homenagem à dupla.

Naquela época, a corrida já havia sido retirada do calendário após terríveis problemas de controle de público no circuito em 1970. Ela retornou em 1986 , apesar de um terremoto recente ter matado mais de 10.000 pessoas, em um percurso ligeiramente revisado.

A intimidadora Peraltada – a curva inclinada de 180 graus antes da reta dos boxes – permaneceu, mas em 1992 a inclinação foi reduzida para facilitar a curva. Aquela foi a última corrida de F1 realizada na pista em 23 anos.

A F1 retornou em 2015 para um circuito bastante remodelado, no qual todas as curvas foram modificadas, incluindo a Peraltada, que foi substituída por uma série lenta de curvas que atravessam o estádio Foro Sol.