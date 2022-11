Treino F1 hoje: horário e onde assistir classificação GP do Brasil 2022

Treino classificatório nesta sexta-feira vai definir as posições para a corrida sprint de amanhã, em Interlagos na penúltima prova do ano na Fórmula 1

Depois de muita espera, a Fórmula 1 chega ao Brasil! Os torcedores recebem de braços abertos a penúltima prova do calendário no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Nesta sexta-feira, 11/11, o treino classificatório será disputado entre os pilotos e o horário do treino F1 hoje vai ser às 16h (Horário de Brasília).

Como tem corrida sprint neste fim de semana, o treino de classificação nesta sexta serve para definir as posições de cada piloto na formação da sprint no sábado. O sistema do treino é o mesmo, onde quem fizer a volta mais rápida no Q3 é o pole position no Brasil.

No ano passado, Lewis Hamilton venceu a corrida sprint em Interlagos e também a prova, responsável por repetir o gesto de Ayrton Senna no finalzinho da prova.

No domingo, 13 de novembro, serão 71 voltas no Interlagos de 4.309 quilômetros.

Qual é o horário do treino F1 hoje?

O treino classificatório da Fórmula 1 hoje começa às 16h (Horário de Brasília), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Mais cedo, o primeiro treino livre da F1 vai acontecer às 12h30 (Horário de Brasília), com transmissão somente no canal BandSports, disponível em operadoras de TV por assinatura.

Já o treino classificatório nesta sexta-feira de Fórmula 1 vai passar na BAND, em todos os estados do Brasil com exclusividade. Sérgio Maurício narra o evento enquanto Reginaldo Mexe, Felipe Giaffone e Mariana Becker direto da pista trazem os bastidores.

Também dá para assistir o treino no site da Band (www.band.uol.com.br) ou no aplicativo BandPlay.

Sexta-feira (11/11):

Treino livre 1 - 12h30 (BandSports)

Treino classificatório - 16h (BAND, BandSports, Site da BAND e BandPlay)

Sábado (12/11):

Treino livre 2 - 12h30 (Band, Site da BAND, BandPlay e BandSports)

Corrida Sprint - 16h30 (Band, Site da BAND e BandPlay)

Domingo (13/11):

GP do Brasil - 15h (Band, Site da BAND, BandPlay e BandNews FM)

Reprise do GP do Brasil - 19h (BandSports)

Autódromo de Interlagos em São Paulo

As atenções se voltam para o Autódromo de Interlagos em São Paulo neste fim de semana. O espaço reúne as equipes e os pilotos na prova brasileira, a penúltima da temporada 2022 na Fórmula 1.

Este ano, completa-se 50 anos de Fórmula 1 no Brasil, uma velha história de amor e emoção nas pistas. O GP do Brasil já foi disputado no Rio de Janeiro em 1978 e entre 1981 e 1989. Porém, desde então, é realizado na capital paulista.

O Autódromo José Carlos Pace, ou Interlagos, é um dos mais antigos espaços. Construído em 1938, o local foi inspirado nos espaços de Brooklands no Reino Unido, Roosevelt Raceway nos EUA e Montlhery na França.

Porém, Interlagos só passou a fazer parte do calendário em 1973, quando Emerson Fittipaldi fazia grande sucesso na competição. Em 1974, ele venceu a prova. Interlagos tem 15 curvas, com destaque para a curva S de Senna.

Quais pneus os pilotos vão usar em Interlagos?

A Fórmula 1 e a Pirelli, fornecedora oficial de pneus da competição, confirmaram quais serão os modelos que os pilotos vão utilizar neste fim de semana no Brasil, a penúltima etapa da temporada 2022.

Nos treinos, corrida sprint e o Grande Prêmio do Brasil, os pilotos vão utilizar os compostos C2 duro, o C3 médio e o C4 macio para enfrentarem o local de 4,309 km. Os pneus têm as cores branco, amarelo e vermelho respectivamente.

Porém, de acordo com o regulamento da Fórmula 1 no Sprint, os pilotos receberão 12 conjuntos de pneus em vez dos habituais 13, juntamente com seis conjuntos de intermediários verdes e três conjuntos de pneus de chuva azul.

C2 duro

C3 médio

C4 macio

