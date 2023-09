Ao vivo: jogos de vôlei hoje e programação de quarta-feira, 20/09

Tem jogos do Pré-Olímpico de vôlei feminino nesta quarta-feira, 20 de setembro, pela quarta rodada em busca das seis vagas olímpicas disponíveis. A programação também traz duelos em torneios nacionais e de vôlei de praia; confira a agenda.

Programação de jogos de vôlei nesta quarta-feira

O Pré-Olímpico traz quatro confrontos nesta quarta-feira durante a manhã e a tarde, em horários distintos com transmissão na TV paga e no pay-per-view da federação VB TV. Na madrugada, a Seleção Brasileira de vôlei feminino venceu Porto Rico por 3 sets a 0, na quarta rodada, em Tóquio. O elenco comandado por José Roberto Guimarães segue invicto na competição, com quatro vitórias e apenas dois sets perdidos.

Enquanto isso, o Campeonato Mineiro de vôlei masculino traz o Minas em quadra contra o Monte Carlo, fora de casa, depois de uma derrota para o Araguari.

Já no vôlei de praia o Circuito Sul-Americano continua em todo o vapor com as etapas decisivas.

Jogos do Pré-Olímpico de vôlei feminino:

Turquia 3 x 1 Argentina - 01h

República Dominicana 3 x 0 México - 02h

Brasil 3 x 0 Porto Rico - 04h

Sérvia 3 x 1 República Tcheca - 05h

Itália 3 x 0 Colômbia - 06h30

Japão 3 x 0 Bulgária - 07h25

Estados Unidos x Coreia do Sul - 09h - Sportv 2 e VB TV

China x Canadá - 08h30 - VB TV

Polônia x Tailândia - 12h30 - Sportv 2 e VB TV

Alemanha x Eslovênia - 15h30 - Sportv 2 e VB TV

Campeonato Mineiro de Vôlei masculino

Monte Carmelo x Minas - 19h30 - Youtube

Circuito Sul-Americano de vôlei de praia:

Quartas de final com Felipe Alves/Gabriel Santiago - 10h10 - sem transmissão

Semifinal com Talita/Josi - 19h - sem transmissão

Circuito Brasileiro sub 17 de vôlei de praia:

Finais - 09h30 até 12h - sem transmissão

Qual é o próximo jogo do Brasil de vôlei feminino?

Após a vitória contra Porto Rico, a Seleção Brasileira de vôlei feminino volta a jogar na madrugada de quinta-feira, 22 de setembro, contra a Turquia, pela quinta rodada do Pré-Olímpico em Tóquio, às 04h (horário de Brasília). A transmissão vai ser no Sportv 2 e na plataforma VBTV ao vivo.

A Turquia disputa a liderança do grupo B com Japão, somando 12 pontos e quatro triunfos. Este é o duelo mais difícil da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico, portanto o treinador José Roberto Guimarães deverá trabalhar a escalação enquanto as atletas tratarão de bloquear e segurar as rivais.

Na Liga das Nações, a Turquia bateu o Brasil por 3 sets a 0, com destaque para Karakurt. O Pré-Olímpico é um cenário completamente diferente, mas o histórico mostra que a rivalidade ainda está viva entre os dois elencos.

Brasil x Turquia - 5ª rodada

Data: quinta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h

Local: Tóquio, no Japão

Onde assistir: Sportv 2, Globoplay e VBTV

Como assistir a VBTV?

Quem não tem a TV paga em casa pode assinar o pay-per-view da federação VBTV, disponível para assinantes por R$ 25 por mês e com direito a desconto em caso de cupom promocionais. Dá para assistir todos os jogos do Pré-Olímpico de vôlei feminino e masculino, além de entrevistas exclusivas com as jogadoras.

Mas como assinar a plataforma?

Passo 1: Acesse www.vb.tv pelo computador ou o navegador do celular, clique em 'Assine agora' no plano Premium e escolha o seu método de pagamento.

Passo 2: Depois, complete o cadastro de forma gratuita e preencha os espaços em branco com as suas informações pessoais. Não se esqueça de cadastrar-se também no site da VB TV

Passo 2: Por fim, retorne ao menu principal do Pré-Olímpico, escolha o jogo que quer assistir e clique em 'watch'.

