AO VIVO: Onde vai passar jogo do Brasil vôlei feminino agora (15/06)

A Seleção Brasileira volta a jogar nesta quinta-feira na Liga das Nações após a vitória contra a Coreia do Sul

Pela segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira enfrenta a Sérvia no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, nesta quinta-feira, 15 de junho. O jogo do Brasil vôlei feminino hoje vai começar às 21h. Saiba como assistir ao vivo a partida.

Com quatro vitórias e 13 pontos, o Brasil ocupa a quarta posição da classificação geral.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei feminino hoje

A partida entre Brasil e Sérvia no vôlei feminino será transmitida no SporTV 2 ao vivo. O canal está disponível em operadoras de televisão por assinatura.

Quem é cliente GloboPlay pode ver a retransmissão do jogo do Brasil vôlei feminino hoje na plataforma.

Horário: 21h, nove da noite

Local: Brasília

O que aconteceu com Ana Cristina do vôlei?

A ponteira Ana Cristina está fora da etapa da Liga das Nações em Brasília porque sofreu uma lesão no menisco do joelho direito ao executar um passe no treinamento na última segunda-feira. Em boletim, a CBV informou todos os detalhes da lesão da jogadora.

Ana realizou exames de imagem após a atividade. Ficou confirmado o desfalque da ponteira para os jogos de Brasília na segunda semana da Liga das Nações. Gabi, também ponteira, será preservada pelo técnico José Roberto Guimarães.

As catorze jogadoras para a etapa de Brasília são Macris, Roberta, Kisy, Lorenne, Rosamaria, Carol, Diana, Lorena, Thaisa, Julia Bergmann, Maiara Basso, Pri Daroit, Natinha e Nyeme.

Como funciona a classificação da Liga das Nações de vôlei?

Dezesseis seleções disputam a Liga das Nações de Vôlei Feminino na temporada. A fase classificatória é jogada em três semanas nas cidades de Antalya (Turquia), Nagoya (Japão), Hong Kong (China), Brasília (Brasil), Suwon (Coreia do Sul) e Bangkok (Tailândia).

As finais vão para Arlington, nos Estados Unidos, nos dias 12 a 16 de julho, data da final. Estados Unidos é a única seleção que garante vaga direto nas quartas de final por ser a anfitriã.

Cada seleção joga 12 vezes entre as três semanas, com quatro jogos por semana. Daí, os sete primeiros da classificação se juntam aos Estados Unidos nas quartas de final. Depois vem a semifinal e, aí, os vencedores vão para a final e os perdedores para a disputa do bronze.

1 Polônia - 17 pontos

2 Estados Unidos - 15 pontos

3 China - 14 pontos

4 Brasil - 13 pontos

5 Turquia - 13 pontos

6 Alemanha - 11 pontos

7 Japão - 10 pontos

8 Canadá - 9 pontos

9 Itália - 8 pontos

10 Tailândia - 7 pontos

11 República Dominicana - 5 pontos

12 Bulgária - 5 pontos

13 Sérvia - 4 pontos

14 Holanda - 1 ponto

15 Croácia - 0 pontos

16 Coreia do Sul - 0 pontos

O Brasil já ganhou a Liga das Nações?

A Seleção Feminina de Vôlei do Brasil nunca ganhou a Liga das Nações. Na temporada passada, o elenco de José Roberto Guimarães chegou até a final, mas perdeu para a Itália por 3 sets a 0.

Desde 2018, quando a competição mudou o formato de Grand Prix para Liga das Nações, os Estados Unidos faturaram três medalhas de ouro e a Itália uma. Na contramão, o Brasil bateu na trave por três ocasiões.

Nas Olimpíadas de Tóquio, a Seleção Brasileira também faturou a prata depois de perder para os Estados Unidos na decisão.

