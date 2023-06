Brasil de vôlei feminino pode ser eliminado se perder para a Turquia?

Brasil e Turquia se enfrentam na sexta-feira, 30 de junho, pela terceira e última semana da Liga das Nações. Este é o penúltimo compromisso do Brasil de vôlei feminino na fase classificatória, e por isso a expectativa sobre o grupo é alta. Mas o elenco brasileiro pode ser eliminado se perder para as turcas?

Seleção Brasileira vôlei feminino pode ser eliminada para a Turquia?

Se o Brasil perder para a Turquia ele não é eliminado da Liga das Nações. O campeonato ainda está na fase classificatória, isto é, nenhuma seleção pode ser desclassificada apenas por perder o confronto.

O que acontece na Liga das Nações é que cada vitória entre as três semanas classificatórias em quadra conta para o elenco subir na classificação geral. Consequentemente se deixa de somar pontos a seleção cai na tabela e, assim, ficará longe de carimbar o passaporte para a etapa decisiva do campeonato de vôlei feminino.

Para avançar às quartas de final a Seleção Brasileira precisa ocupar as sete primeiras colocações da classificação e, por isso, cada triunfo é importante na reta final.

O time do Brasil ganhou da Holanda, República Dominicana, Croácia, Coreia do Sul, Sérvia, Alemanha e Itália, mas perdeu para a China, Canadá e os Estados Unidos.

Data das quartas de final da Liga das Nações

A cidade de Arlington, no Texas, Estados Unidos, será o palco das quartas de final, semifinal e a final na Liga das Nações de vôlei feminino este ano. Os oito classificados viajam para o continente em busca da medalha de ouro e também do troféu.

As quartas serão disputadas em dois dias, 12 e 13 de julho, transmitidas no Brasil às 12h30, 16h, 18h e 21h30 ao vivo para todo o país. Já a semifinal acontece no dia 15 do mesmo mês, com os jogos às 18h e 21h30.

A disputa do terceiro lugar, com os perdedores das semifinais, vai ser no dia 15 de julho, domingo, enquanto a final traz os finalistas mais tarde no mesmo dia.

Quartas de final = 12 e 13 de julho

= 12 e 13 de julho Semifinal = 15 de julho

= 15 de julho Final = 16 de julho

Como assistir Brasil e Turquia?

O confronto entre Brasil e Turquia será transmitido no SporTV 2 às 10h30, horário de Brasília, entre operadoras de televisão por assinatura.

Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o jogo do Brasil de vôlei feminino nesta sexta. É necessário ter o canal SporTV na programação para curtir as emoções ao vivo. Entre em contato com o seu operador para adquirir.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode assistir como e onde quiser na plataforma de streaming, incluindo o site pelo computador, aplicativo de celular, tablet e até smartv.

