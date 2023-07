Brasil de vôlei feminino vai jogar com quem nas quartas da liga das nações

Equipe feminina do Brasil no vôlei busca a primeira medalha de ouro

A Seleção Brasileira de vôlei feminino entra em quadra na próxima quinta-feira, 13 de julho, em Arlington, no Texas para disputar as quartas de final da Liga das Nações. Se perder, as brasileiras dão adeus ao sonho de conquistar o primeiro título no torneio. Vem ver quem é o adversário do Brasil.

Brasil de vôlei feminino joga contra China na Liga das Nações

O Brasil vai enfrentar a China nas quartas de final de vôlei feminino na Liga das Nações. O jogo começa meio dia e meio, horário de Brasília, em Arlington, nos Estados Unidos.

As duas seleções fecharam a participação na primeira fase com a mesma pontuação, somando oito vitórias, quatro derrotas e 24 pontos. É certo dizer que será um confronto equilibrado e sem favoritos, além do fato de ter os dois elencos brigando pela primeira medalha de ouro.

Na rodada de estreia na Liga das Nações 2023, logo na primeira semana, a China bateu o Brasil por 3 sets a 2 com as parciais de 25/23, 22/25, 25/20, 20/25 e 15/12.

Brasil x China | Vôlei feminino da Liga das Nações

Quinta-feira, 13/07 às 12h30 (Horário de Brasília)

College Park Center, em Arlington, EUA

Onde assistir: SporTV 2 e VBTV

Entenda quais são as posições dos jogadores de vôlei

Quem o Brasil vai enfrentar na semifinal?

Se vencer a China nas quartas de final, a Seleção de vôlei feminino do Brasil vai encarar Polônia ou Alemanha na semifinal da Liga das Nações.

O chaveamento foi definido através do cruzamento olímpico. De um lado estão Brasil, Polônia, Alemanha e China enquanto do outro os Estados Unidos, Japão, Turquia e Itália disputam. É possível ter uma ideia de quem podem ser os finalistas do torneio.

Na temporada passada, a Seleção perdeu para a Itália na final e ficou com a medalha de prata.

Qual deve ser o time do Brasil?

Para o jogo contra a China nas quartas de final, o técnico José Roberto Guimarães deve manter a base das últimas partidas com Thaisa, Macris, Rosamaria, Maiara Basso e Carol .

Os desfalques do treinador são Ana Cristina e Lara, que se recuperam de lesão. Lorrayna e Lorena também não vão jogar a fase final da competição mas por escolha do treinador. Já Kisy e Tainara estão de volta no elenco inscrito para as quartas de final.

A grande dúvida de José Roberto Guimarães deve ficar entre as líberos Natinha e Nyeme, já que ambas foram utilizadas entre as três semanas. O mesmo acontece com Rosamaria, que pode trocar com Tainara, nova integrante do elenco.

Leia também:

Qual é a premiação na Liga das Nações 2023