Brasil x Alemanha vôlei masculino: ainda tem ingresso do Pré-Olímpico?

Time do Brasil joga o qualificatório no Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira disputa o Pré-Olímpico de vôlei masculino no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, e o próximo jogo é contra a Alemanha. E a boa notícia para os fãs do esporte é que ainda há ingressos disponíveis para o jogo do Brasil; veja como comprar e os preços das entradas.

Ingresso para os jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

Ainda dá para comprar ingresso para os jogos do Brasil contra a Alemanha, Ucrânia e Cuba no Pré-Olímpico de vôlei masculino, mas apenas nos setores arquibancada e Experiência Quadra. Já os dias de jogo da seleção brasileira contra o Irã e Itália estão esgotados e quem quiser acompanhar terá que ver pela TV.

Além dos jogos do Brasil, também estão à venda na bilheteria digital tickets para os outros cinco dias entre do qualificatório entre as outras seleções do grupo, como o confronto entre Irã e Catar, e Cuba versus República Tcheca, na terça-feira.

A entrada dá acesso para assistir dois jogos do dia em horários próximos, divididos em 10h e 13h30, e 17h e 20h30, horário de Brasília.

Ingresso do Pré-Olímpico na Terça-feira, 03/10

Irã x Catar - 10h

Cuba x República Tcheca - 13h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Itália x Ucrânia - 17h

Brasil x Alemanha - 20h30

Arquibancadas - indisponível

Premium - indisponível

Experiência - R$ 500

Ingresso do Pré-Olímpico na Quarta-feira, 04/10

Irã x República Tcheca - 10h

Itália x Alemanha - 13h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Cuba x Catar - 17h

Brasil x Ucrânia - 20h30

Arquibancadas - R$ 80

Premium - indisponível

Experiência - R$ 500

Ingresso do Pré-Olímpico na sexta-feira, 06/10

Brasil x Cuba - 10h

Itália x Irã - 13h30

Arquibancadas - R$ 70

Premium - indisponível

Experiência - indisponível

Ucrânia x Catar - 17h

Alemanha x República Tcheca - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Ingresso do Pré-Olímpico no Sábado, 07/10

Ucrânia x República Tcheca - 17h

Alemanha x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Ingresso do Pré-Olímpico no domingo, 08/10

Ucrânia x Alemanha - 17h

República Tcheca x Catar - 20h30

Arquibancadas - R$ 20

Premium - R$ 20

Experiência - R$ 100

Olimpíadas de Paris em 2024

O Pré-Olímpico de vôlei masculino distribuirá seis vagas para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Disputado no Rio de Janeiro, Tóquio e em Xi'An, as 24 seleções foram divididas em três grupos de oito através de sorteio da Federação Internacional de Voleibol para o qualificatório.

O grupo A, com sede no Rio de Janeiro, traz Brasil, Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia. Já o grupo B, em Tóquio, tem Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia e o C, com sede em Xi'An, na China, conta com Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia.

Em turno único, os integrantes do mesmo grupo jogam entre si em pontos corridos onde o objetivo é somar o máximo de pontos possível entre as sete rodadas. Ao fim da competição, os dois melhores classificados de cada chave avançam direto para as Olimpíadas de Paris, com início em 26 de julho de 2024.

