Como vai funcionar o Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023

Alan é destaque do Brasil no Pré-Olímpico - Foto: Reprodução/Volleyball World

Com seis vagas disponíveis para os Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil e outras 23 seleções dos mais diferentes continentes vão disputar o Pré-Olímpico de vôlei masculino. O calendário de confrontos segue de 30 de setembro a 08 de outubro em três diferentes países.

VEJA: Classificação final do Pré-Olímpico de vôlei feminino 2023

Pré-Olímpico de vôlei masculino vai definir 6 vagas

Para chegar até as Olimpíadas de Paris, 24 seleções disputam o Pré-Olímpico de vôlei masculino, torneio qualificatório organizado pela FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, em três diferentes países onde seis são distribuídas. As outras cinco vagas serão decididas através do ranking mundial de vôlei.

No Pré-Olímpico, as equipes são separadas em três grupos distintos em países diferentes. O grupo A, com a Seleção Brasileira, vai disputar o torneio no Rio de Janeiro, enquanto o B em Tóquio, no Japão, e o C em Xi'An, na China, em turno único.

As seleções jogam entre si apenas uma vez cada, formando sete rodadas. Cada vitória contra os adversários garante pontos para a equipe e consequentemente uma melhor colocação na tabela do seu grupo. Ao fim, os dois melhores de cada chave avançam para as Olimpíadas, formando-se assim as seis vagas olímpicas.

As outras cinco vagas serão distribuídas através do Ranking da FIVB, a Federação Internacional de Voleibol, com prioridade para seleções de continentes que ainda não se classificaram ou times que nunca disputaram, mas que estão bem no ranking mundial.

A seguir, veja os três grupos do Pré-Olímpico de vôlei masculino.

GRUPO A (Rio de Janeiro): Brasil, Cuba, República Tcheca, Irã, Itália, Alemanha, Catar e Ucrânia

GRUPO B (Tóquio): Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia

GRUPO C (Xi'an): Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia

Jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino

O time masculino do Brasil no vôlei está no grupo A, no Rio de Janeiro, e por isso vai enfrentar o Canadá, Itália, Cuba, República Tcheca, Alemanha, Ucrânia e Irã entre sete rodadas. Ao lado dos italianos, a Seleção Brasileira é favorita para a vaga das Olimpíadas de Paris.

O Brasil vai jogar todos os confrontos no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Os ingressos estão à venda e os preços variam de R$ 22 a R$ 660 entre arquibancada, premium e a Experiência Quadra. Acesse o site do Eventim ou visita a bilheteria do Estádio Nilton Santos.

Sábado, 30/09

Brasil x Catar

Horário: 10h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Domingo, 01/10

Brasil x República Tcheca

Horário: 10h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Terça-feira, 03/10

Brasil x Alemanha

Horário: 20h30

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Quarta-feira, 04/10

Brasil x Ucrânia

Horário: 20h30

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Sexta-feira, 06/10

Brasil x Cuba

Horário: 10h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Sábado, 07/10

Brasil x Irã

Horário: 10h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Domingo, 08/10

Brasil x Itália

Horário: 10h

Local: Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2

Tabela do grupo A Pré-Olímpico de vôlei masculino

Com sede na cidade de Rio de Janeiro, o grupo A tem Brasil, Cuba, República Tcheca, Alemanha, Irã, Itália, Catar e Ucrânia. São sete rodadas em turno único onde as seleções se enfrentam apenas uma vez, onde os dois melhores classificados vão para as Olimpíadas de Paris de vôlei masculino.

PRIMEIRA RODADA Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sábado, 30/09 - Brasil x Catar - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sábado, 30/09 - Itália x República Tcheca - 13h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Irã x Alemanha - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Cuba x Ucrânia - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

SEGUNDA RODADA:

Domingo, 01/10 - Brasil x República Tcheca - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - Cuba x Alemanha - 13h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - Itália x Catar - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - Irã x Ucrânia - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

TERCEIRA RODADA:

Terça-feira, 03/10 - Irã x Catar - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Terça-feira, 03/10 - Cuba x República Tcheca - 13h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - Itália x Ucrânia - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - Brasil x Alemanha - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

QUARTA RODADA:

Quarta-feira, 04/10 - Irã x República Tcheca - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Itália x Alemanha - 13h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Cuba x Catar - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Brasil x Ucrânia - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

QUINTA RODADA:

Sexta-feira, 06/10 - Brasil x Cuba - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sexta-feira, 06/10 - Itália x Irã - 13h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - Ucrânia x Catar - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - Alemanha x República Tcheca - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

SEXTA RODADA:

Sábado, 07/10 - Brasil x Irã - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Sábado, 07/10 - Itália x Cuba - 13h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - Ucrânia x República Tcheca - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - Alemanha x Catar - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

SÉTIMA RODADA:

Domingo, 08/10 - Brasil x Itália - 10h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Sportv 2 e VB TV

Domingo, 08/10 - Irã x Cuba - 13h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - Ucrânia x Alemanha - 17h (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - República Tcheca x Catar - 20h30 (de Brasília)

Maracanãzinho, no Rio de Janeiro

Onde assistir: VB TV

Tabela do grupo B Pré-Olímpico de vôlei masculino

Com sede na cidade de Tóquio, no Japão, o grupo B tem Egito, Finlândia, Japão, Eslovênia, Sérvia, Estados Unidos, Tunísia e Turquia.

São sete rodadas em turno único onde as seleções se enfrentam apenas uma vez, onde os dois melhores classificados vão para as Olimpíadas de Paris em julho e agosto de 2024.

PRIMEIRA RODADA do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sábado, 29/09 - Eslovênia x Tunísia - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 30/09 - Sérvia x Turquia - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 30/09 - Estados Unidos x Egito - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 30/09 - Japão x Finlândia - 07h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

SEGUNDA RODADA:

Domingo, 30/09 - Eslovênia x Turquia - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 30/09 - Sérvia x Tunísia - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - Estados Unidos x Finlândia - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - Japão x Egito - 07h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

TERCEIRA RODADA:

Segunda-feira, 02/10 - Eslovênia x Finlândia - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - Sérvia x Egito - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - Estados Unidos x Turquia - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - Japão x Tunísia - 07h25 (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

QUARTA RODADA:

Terça-feira, 03/10 - Eslovênia x Egito - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Sérvia x Finlândia - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Estados Unidos x Tunísia - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Japão x Turquia - 07h25 (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

QUINTA RODADA:

Quinta-feira, 05/10 - Turquia x Finlândia - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - Tunísia x Egito - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - Estados Unidos x Eslovênia - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - Japão x Sérvia - 07h25 (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

SEXTA RODADA:

Sexta-feira, 06/10 - Turquia x Egito - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - Tunísia x Finlândia - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - Estados Unidos x Sérvia - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - Japão x Eslovênia - 07h25 (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

SÉTIMA RODADA:

Sábado, 07/10 - Egito x Finlândia - 22h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - Turquia x Tunísia - 01h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - Eslovênia x Sérvia - 04h (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - Japão x Estados Unidos - 07h25 (de Brasília)

Tóquio, no Japão

Onde assistir: VB TV

Tabela do grupo C Pré-Olímpico de vôlei masculino

Diretamente de Xi'an, na China, o grupo C traz Argentina, Bélgica, Bulgária, Canadá, China, México, Holanda e Polônia no Pré-Olímpico de vôlei masculino.

Os integrantes jogam sete rodadas em turno único, onde os dois melhores classificados vão para as Olimpíadas de Paris em julho e agosto de 2024.

PRIMEIRA RODADA do Pré-Olímpico de vôlei masculino

Sexta-feira, 29/09 - Argentina x México - 22h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Holanda x Canadá - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - Polônia x Bélgica - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 30/09 - China x Bulgária - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

SEGUNDA RODADA:

Sábado, 30/09 - Argentina x Canadá - 23h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - Holanda x México - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - Polônia x Bulgária - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Domingo, 01/10 - China x Bélgica - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

TERCEIRA RODADA:

Segunda-feira, 02/10 - Argentina x Bulgária - 23h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - Holanda x Bélgica - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - Polônia x Canadá - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Terça-feira, 03/10 - China x México - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

QUARTA RODADA:

Terça-feira, 03/10 - Holanda x Bulgária - 23h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Argentina x Bélgica - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - Polônia x México - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Quarta-feira, 04/10 - China x Canadá - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

QUINTA RODADA:

Quinta-feira, 05/10 - Canadá x Bulgária - 23h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - México x Bélgica - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - Polônia x Argentina - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sexta-feira, 06/10 - China x Holanda - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

SEXTA RODADA:

Sexta-feira, 06/10 - Canadá x Bélgica - 23h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - México x Bulgária - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - Polônia x Holanda - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Sábado, 07/10 - China x Argentina - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

SÉTIMA RODADA:

Sábado, 07/10 - Bélgica x Bulgária - 23h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - Argentina x Holanda - 02h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - Canadá x México - 05h (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Domingo, 08/10 - China x Polônia - 08h30 (de Brasília)

Xi'an, na China

Onde assistir: VB TV

Por que Leal não vai jogar o Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023?