Brasil x Argentina: horário do jogo do Brasil vôlei masculino no Pan – 04/11

O encontro entre Brasil e Argentina neste sábado, 04 de novembro, é muito mais do que um clássico. O duelo definirá quem fica com a medalha de ouro no vôlei masculino do Pan-Americanos de Santiago, às 20h (de Brasília), na Arena Parque O’Higgins. O confronto marca também a revanche após a derrota para os argentinos no Sul-Americano.

Nos últimos dez confrontos entre Brasil e Argentina, são seis vitórias para os brasileiros e apenas quatro dos argentinos, segundo dados do portal Olímpiadas Todo Dia.

Onde assistir o jogo do Brasil vôlei masculino na final do Pan?

A final do vôlei masculino entre Brasil e Argentina no Pan-Americano será transmitida de graça na plataforma Canal Olímpico do Brasil e nos canais Time Brasil e CazéTV no Youtube, a partir das 20h, para todo o país. Nenhum canal de televisão vai exibir a partida neste sábado.

Com o desinteresse de emissoras da TV aberta, o serviço de streaming do Comitê Olímpico Brasileiro comprou com exclusividade os direitos de transmissão do maior torneio de modalidades da América. Para sintonizar é só acessar o site do Youtube ou o aplicativo no aparelho com internet, buscar por 'Time Brasil' e 'CazéTV' e clicar na primeira opção.

Para assistir no site do Canal Olímpico do Brasil é só digitar www.canalolimpicodobrasil.com.br no navegador, dar ok e encontrar qual transmissão deseja acompanhar. Simples, rápido e totalmente gratuito.

TV aberta: indisponível

TV paga: indisponível

Online: site do Canal Olímpico do Brasil e Youtube do CazéTV e Time Brasil

Campanha de Brasil e Argentina

Em Santiago, Brasil e Argentina disputaram quatro partidas cada, três na fase de grupos e uma na semifinal. Com o melhor resultado perante o adversário em cada rodada, carimbaram o passaporte até a desejada decisão do Pan-Americano de vôlei masculino.

O time brasileiro só perdeu dois sets, por isso terminou em primeiro lugar no grupo A com 13 pontos. Com Darlan, Judson, Otávio e Honorato, pôs em prática um poderoso ataque e efetiva defesa responsável por segurar o placar e garantir a vantagem em cada um dos três sets. O grupo vai buscar a quinta medalha de ouro da sua história.

Esta será a quinta participação do Brasil em uma final dos Jogos Pan-Americano.

BRASIL NA FASE DE GRUPOS:

Brasil 3 x 0 Colômbia (25/20, 25/17 e 25/10)

Brasil 3 x 0 México (25/13, 25/15 e 25/20)

Cuba 2 x 3 Brasil (23/25, 16/25, 25/18, 27/25 e 16/18)

BRASIL NA SEMIFINAL:

Brasil 3 x 0 Colômbia (26/24, 25/18 e 25/15)

A Argentina, por outro lado, é a atual campeã pan-americana do vôlei masculino. O elenco só perdeu um set na primeira fase, contra a República Dominicana, por isso assumiu a liderança do grupo B com 14 pontos. Classificada direto para a semifinal, venceu Cuba, a maior campeã da história, com extrema facilidade.

Esta é a quarta participação em uma final da Argentina no Pan-Americano.

ARGENTINA NA FASE DE GRUPOS:

Argentina 3 x 0 Porto Rico (25/23, 26/24 e 25/15)

Argentina 3 x 1 República Dominicana (20/25, 30/28, 25/17 e 25/20)

Chile 0 x 3 Argentina (15/25, 20/25 e 21/25)

ARGENTINA NA SEMIFINAL:

Argentina 3 x 1 Cuba (21/25, 25/22, 25/18 e 25/18)

Qual é a escalação na final do vôlei masculino do Pan hoje?

O sexteto da Seleção Brasileira, comandado pelo treinador Giuliano Ribas, o Juba, terá na final a presença do oposto Darlan, atleta do Sesi SP e destaque no Pré-Olímpico. Darlan é o maior pontuador do Brasil no Pan com 18 pontos em quatro partidas, refletindo a habilidade do jogador em ser o principal atacante no elenco.

Juba também vai usar o ponteiro Honorato, com 9 pontos. O atleta do Joinville e do elenco principal da Seleção Brasileira foi bastante criticado pela torcida no Pré-olímpico, mas conseguiu dar a volta por cima. Além do time principal que vai para a quadra, o técnico também usará Judson, Thiaguinho, Felipe Roque, Lukas Bergmann e Maicon entre as substituições.

Já Martín López, treinador da Argentina, deve manter também o mesmo sexteto da vitória contra Cuba na semifinal. A atual bi-campeã pan-americana terá Bruno Lima e Facundo Conte, figuras presentes na conquista inédita do ouro no Sul-Americano em agosto deste ano, em Recife.

Durante a partida também devem jogar Gustavo Maciel, Nicolás Lazo, Ezequiel Vázquez, Manuel Balagué e Marcos Richards, conforme indica as informações da Federação Argentina de Voleibol.

A seguir, veja as possíveis escalações de Brasil e Argentina para a final do Pan neste sábado.

Escalação do Brasil de vôlei masculino: Matheus Brasília, Darlan, Adriano, Honorato, Otávio e o líbero Maique.

Escalação da Argentina de vôlei masculino: Demian González, Bruno Lima, Facundo Conte, Mauro Zelayeta, Sergio Soria e líbero Tobías Scarpa.

Quantas medalhas o Brasil tem no Pan?

Mesmo com toda a tradição na modalidade, o Brasil não é o maior campeão do vôlei masculino no Pan. A nação tem quatro ouros, sete prata e cinco bronze, atrás de Cuba com cinco medalhas de ouro, cinco prata e três bronzes conquistados.

O primeiro ouro do Brasil veio em 1963, enquanto o segundo foi conquistado em 1983, e os últimos em 2007 e em 2011, em Guadalajara, no México. A última vez que o elenco subiu no pódio foi em 2019, em Lima, com o objeto de bronze.

Confira o histórico completo de medalhas de ouro, prata e bronze na história do vôlei masculino no Pan, de acordo com dados obtidos no portal Olímpiadas Todo Dia.

CUBA:

Ouro: 5

Prata: 5

Bronze: 3

BRASIL:

Ouro: 4

Prata: 7

Bronze: 5

ESTADOS UNIDOS:

Ouro: 4

Prata: 4

Bronze: 0

ARGENTINA:

Ouro: 3

Prata: 0

Bronze: 4

VENEZUELA:

Ouro: 1

Prata: 0

Bronze: 0

MÉXICO:

Ouro: 0

Prata: 1

Bronze: 2

CANADÁ:

Ouro: 0

Prata: 0

Bronze: 3

