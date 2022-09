Seleções disputam a segunda rodada do Mundial de Vôlei Feminino nesta segunda-feira, com transmissão ao vivo na televisão e online

Brasil x Argentina vôlei feminino hoje: horário do jogo do Mundial (26/9)

Tem clássico sul-americano no vôlei feminino hoje! Brasil e Argentina disputam nesta segunda (26/09), em Arnhem, na Holanda, a segunda rodada do grupo D no Mundial às 13h30 (Horário de Brasília), com transmissão ao vivo. Por isso, saiba onde vai passar jogo do Brasil x Argentina vôlei feminino hoje.

Horário do jogo do Brasil x Argentina vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil e Argentina no vôlei feminino hoje começa 13h30, uma e meia da tarde, pelo horário de Brasília. O canal SporTV 2, na TV fechada, transmite a partida em todo o território brasileiro, assim como a plataforma do GloboPlay.

O torcedor pode curtir todas as emoções do clássico no Mundial de Vôlei Feminino através do canal SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Isso quer dizer que é preciso obter a emissora em sua programação.

Não é assinante da televisão fechada? Fique calmo torcedor, dá para assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming. O aplicativo está disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV. Por R$ 24,90 até R$ 86,90, o torcedor pode tornar-se membro da plataforma.

Data: 26 de setembro de 2022

Horário Brasil x Argentina vôlei feminino hoje: 13h30 (horário de Brasília)

Local: Arnhem, na Holanda

TV: SporTV 2

LiveStream: GloboPlay pelo aplicativo ou site (www.globoplay.globo.com) disponível por assinatura

Grupos do Mundial de vôlei feminino 2022

Vinte e quatro equipes disputam o Campeonato Mundial da modalidade feminina. Elas são divididas em quatro grupos de seis, onde jogam cinco rodadas na primeira fase.

Em cada grupo, apenas os quatro melhores avançam até a segunda fase, onde novamente serão divididos em dois grupos, para jogarem confrontos entre si que definirão as classificações.

O chaveamento é definido pela FIVB.

GRUPO A: Holanda, Itália, Bélgica, Porto Rico, Camarões e Quênia.

GRUPO B: Polônia, Turquia, República Dominicana, Coréia do Sul, Tailândia e Croácia.

GRUPO C: Estados Unidos, Sérvia, Alemanha, Bulgária, Canadá e Cazaquistão.

GRUPO D: Brasil, China, Japão, Colômbia, Argentina e República Tcheca.

Tabela do Brasil Mundial vôlei feminino 2022

Como o Brasil está no grupo D, vai enfrentar nesta primeira fase as seleções de China, Japão, Colômbia, Argentina e República Tcheca por mais quatro rodadas. Todos os jogos do Brasil serão disputados em Arnhem, na Holanda.

Para se garantir até a segunda fase, o elenco comandado por Zé Roberto Guimarães deve terminar entre os quatro melhores da tabela, por isso cada vitória é importante.

Contra a República Tcheca, o Brasil estreou com vitória de 3 x 1, na vice-liderança com três pontos, atrás do Japão apenas.

Confira a programação de jogos do Brasil na tabela do Mundial de Vôlei Feminino.

1ª FASE

Brasil 3 x 1 República Tcheca

Brasil x Argentina – Segunda-feira, 26.09 às 13h30 (horário de Brasília)

Brasil x Colômbia – Quarta-feira, 28.09 às 10h (horário de Brasília)

Brasil x Japão – Sexta-feira, 30.09 às 14h15 (horário de Brasília)

Brasil x China – Sábado, 01.10 às 9h (horário de Brasília)

