Brasil x Japão vôlei feminino hoje: horário e onde assistir Mundial – 30/09

Seleções disputam a quarta rodada do Mundial de Vôlei Feminino nesta sexta-feira, com transmissão ao vivo

Invicta na liderança do grupo D pelo Mundial de Vôlei Feminino, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão na manhã desta sexta-feira, 30 de setembro, às 09h15 (horário de Brasília), em Arnhem, na quarta rodada. Saiba onde assistir ao jogo entre Brasil x Japão vôlei feminino hoje ao vivo.

+ Tabela do Mundial de Vôlei Feminino 2022: grupos, jogos e datas

Onde assistir jogo do Brasil x Japão vôlei feminino hoje

O jogo do Brasil e Japão hoje no vôlei feminino vai passar no SporTV 2, às 09h15 (Horário de Brasília), diretamente de Arnhem, na Holanda, pela quarta rodada do Mundial das seleções na modalidade.

Com transmissão exclusiva, a partida de vôlei feminino nesta sexta-feira vai passar apenas no canal do SporTV, disponível em operadoras de TV por assinatura para todo o território nacional na programação. Basta sintonizar na emissora e aí curtir todas as emoções.

Para quem prefere assistir pelo celular, dá para assistir também no GloboPlay, plataforma de streaming disponível pelo celular, tablet, computador e smart TV. Para tornar-se membro da plataforma basta encontrar todos os pacotes no site www.globoplay.globo.com entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

SPORTV 2:

SKY: 38 e 438

OI: 38

CLARO/NET: 38 e 538

VIVO: 38, 338, 818 e 538

+Lanches da Copa do McDonald’s 2022: conheça o novo cardápio

Grupo do Brasil no Mundial de Vôlei Feminino

O Brasil de Zé Roberto Guimarães está no grupo D no Campeonato Mundial de Vôlei Feminino ao lado de China, Japão, República Tcheca, Argentina e Colômbia. Na primeira fase são cinco rodadas, enquanto apenas as quatro melhores de cada grupo avançam à segunda fase.

As seleções são divididas em dois grupos de oito, mas apenas para enfrentar adversários de outros grupos. Depois, os quatro primeiros na

Novamente, as seleções são divididas em dois grupos de oito, mas para enfrentar adversários diferentes da fase de grupos. Depois, os quatro primeiros na classificação seguem até as quartas de final e, assim, o mata-mata tem início no Mundial da modalidade.

Confira como está a classificação.

GRUPO D

1 Brasil – 9 pontos

2 China – 9 pontos

3 Japão – 6 pontos

4 Argentina – 3 pontos

5 República Tcheca – 0 pontos

6 Colômbia – 0 pontos

Jogadoras da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino 2022

Catorze jogadoras foram convocadas pelo técnico Zé Roberto Guimarães. O destaque fica com o retorno de Carol Gattaz, enquanto Julia Bergmann está fora porque defende a sua universidade nos Estados Unidos.

Dessa maneira, as levantadoras Macris e Roberta também aparecem na convocação do treinador, enquanto Rosamaria, recuperada de lesão, está de volta.

Dessa maneira, confira as convocadas para a Seleção no Vôlei Feminino.

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Kisy e Lorenne

Ponteiras: Gabi, Rosamaria, Pri Daroit e Tainara,

Centrais: Carol, Carol Gattaz, Julia Kudiess e Lorena

Líberos: Nyeme e Natinha.

+ Quem são os jogadores que apoiam o Lula nas eleições 2022