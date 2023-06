Após a partida contra a Coreia do Sul, a Seleção Brasileira volta a jogar nesta quinta-feira, na Liga das Nações de Vôlei feminino

Brasil x Sérvia vôlei feminino: horário do jogo do Brasil vôlei hoje – 15/06

A Seleção Brasileira joga a segunda semana da Liga das Nações de Vôlei Feminino em casa, no Ginásio Nilson Nelson, na capital federal. Nesta quinta-feira, 15/06, o duelo é contra a Sérvia, às 21h (Horário de Brasília). Saiba onde assistir Brasil x Sérvia vôlei feminino ao vivo hoje.

Na classificação geral, a equipe de José Roberto Guimarães aparece em sexto lugar com 10 pontos.

Onde assistir Brasil x Sérvia vôlei feminino ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Brasil x Sérvia vôlei feminino no SporTV 2 e GloboPlay ao vivo. O canal só está disponível em operadoras de televisão paga.

Não dá para assistir a partida de vôlei de graça. Tem que ser assinante da TV paga ou streaming para ter acesso à transmissão em tempo real.

Horário: 21h, nove horas da noite

Local: Brasília

Onde assistir Brasil x Sérvia vôlei feminino hoje: SporTV 2 e GloboPlay

A Liga das Nações é disputada em três semanas de partidas classificatórias - onde nenhuma equipe pode ser eliminada se perder um jogo - e uma de confrontos decisivos, sendo as quartas de final, semi, terceiro lugar e a final.

Os sete primeiros da classificação geral avançam para as quartas de final, com exceção dos Estados Unidos que tem a vaga garantida por ser anfitriã. Depois, os vencedores vão para a semifinal onde quem ganhar segue para a decisão e quem perder disputará o terceiro lugar.

Segunda semana do Brasil na Liga das Nações

Com dez pontos, a Seleção Brasileira ocupa a sexta posição da Liga das Nações com três vitórias e uma derrota. O time estreou com derrota para a China, mas conseguiu se recuperar ao bater a Holanda, República Dominicana e Croácia.

O Brasil nunca ganhou a Liga das Nações de Vôlei feminino. Na temporada passada, o grupo perdeu para a Seleção da Itália na final e ficou com a prata, assim como nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021.

Na segunda semana, o Brasil vai enfrentar a Coria do Sul, Sérvia, Alemanha e Estados Unidos.

Brasil x Coréia do Sul – Sportv 2

Quarta-feira, 14/06 às 21h

Brasil x Sérvia – Sportv 2

Quinta-feira, 15/06 às 21h

Brasil x Alemanha – Sportv 2

Sábado, 17/06 às 14h

Brasil x Estados Unidos – TV Globo e Sportv 2

Domingo, 18/06 às 10h

