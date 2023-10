Cachopa está no Pré-Olímpico com o Brasil - Foto: Reprodução/Volleyball World

Sete equipes disputam o torneio qualificatório no grupo ao lado do Brasil

Classificação atualizada do grupo A no Pré-Olímpico vôlei masculino

O Pré-Olímpico de vôlei masculino chega a sua segunda rodada neste domingo, 1 de outubro, com o Brasil liderando o Grupo B. Mas calma porque ainda tem 6 jogos pela frente e a classificação pode mudar. Por enquanto, veja a pontuação das seleções e os próximos compromisso do time brasileiro rumo às Olimpíadas de Paris em 2024.

Confira como funciona o Pré-Olímpico

Classificação do grupo do Brasil vôlei masculino no Pré-Olímpico

Anfitrião do grupo A, o time masculino do Brasil no vôlei ocupa a liderança com três pontos, empatado com a Itália e a Alemanha que também ganharam na primeira rodada. Irã, República Tcheca, Catar, Cuba e Ucrânia não pontuaram.

São sete rodadas onde as vitórias garantem três, dois e até um ponto a depender do placar. Quanto mais pontos o elenco fatura entre as partidas, melhores as chances de classificação.

CLASSIFICAÇÃO DO GRUPO A NO PRÉ-OLÍMPICO DE VÔLEI ATÉ 30 DE SETEMBRO

1) Brasil - 3 pontos (uma vitória)

2) Itália - 3 pontos (uma vitória)

3) Alemanha - 3 pontos (uma vitória)

4) Irã - 0 pontos (uma derrota)

5) República Tcheca - 0 pontos(uma derrota)

6) Catar - 0 pontos (uma derrota)

7) Cuba - 0 pontos(uma derrota)

8) Ucrânia - 0 pontos (uma derrota)

Quem são os jogadores do Brasil de vôlei masculino?

De volta ao Maracanãzinho, palco da conquista do terceiro ouro olímpico do Brasil no vôlei masculino, Bruninho, Lucão e Lucarelli mostram-se emocionados em cada momento de partida no ginásio. Em 2016, o elenco de Bernardinho venceu a Itália por 3 sets a 0, para subir no lugar mais alto do pódio.

Em outubro deste ano, os três estão de volta para concorrerem ao Pré-Olímpico de vôlei masculino, sob a missão de levar o Brasil até os Jogos de Paris, com cerimônia de abertura marcada para 26 de julho. Na última edição, em Tóquio, o time brasileiro parou na semifinal, e ficou em quarto lugar.

No Pré-Olímpico, o treinador Renan Dal Zotto tem 14 atletas: os levantadores Bruninho e Fernando Cachopa, os opostos Alan e Darlan, os ponteiros Adriano, Honorato, Lucarelli e Lukas Bergmann, os centrais Flavio, Judson, Lucão e Otávio e os líberos Maique e Thales

Tabela de jogos do grupo no Pré-Olímpico

As seleções de Brasil, Catar, República Tcheca, Itália, Alemanha, Ucrânia, Cuba e Irã vão jogar por sete rodadas em turno único, onde só o primeiro e segundo lugar se classificam direto para as Olimpíadas de Paris. O campeonato termina no domingo, 08 de outubro, no Maracanãzinho.

Sábado, 30/09 - 1ª rodada

Brasil 3 x 0 Catar

Itália 3 x 1 República Tcheca

Irã 1 x 3 Alemanha

Cuba x Ucrânia

Domingo, 01/10 - 2ª rodada | vôlei masculino

Brasil x República Tcheca - 10h

Cuba x Alemanha - 13h30

Itália x Catar - 17h

Irã x Ucrânia - 20h30

Terça-feira, 03/10 - 3ª rodada

Irã x Catar - 10h

Cuba x República Tcheca - 13h30

Itália x Ucrânia - 17h

Brasil x Alemanha - 20h30

Quarta-feira, 04/10 - 4ª rodada

Irã x República Tcheca - 10h

Itália x Alemanha - 13h30

Cuba x Catar - 17h

Brasil x Ucrânia - 20h30

Sexta-feira, 06/10 - 5ª rodada

Brasil x Cuba - 10h

Itália x Irã - 13h30

Ucrânia x Catar - 17h

Alemanha x República Tcheca - 20h30

Sábado, 07/10 - 6ª rodada

Brasil x Irã - 10h

Itália x Cuba - 13h30

Ucrânia x República Tcheca - 17h

Alemanha x Catar - 20h30

Domingo, 08/10 - 7ª rodada

Brasil x Itália - 10h

Irã x Cuba - 13h3-

Ucrânia x Alemanha - 17h

República Tcheca x Catar - 20h30

