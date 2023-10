Seis equipes disputam a fase classificatória do estadual

Classificação do Campeonato Mineiro de vôlei masculino até a 9ª rodada

Classificação do Campeonato Mineiro de vôlei masculino até a 9ª rodada

Seis times jogam o Campeonato Mineiro de vôlei masculino na temporada 2023, incluindo o Sada Cruzeiro e o Minas, dois dos principais elencos do país. A classificação traz uma evidente diferença entre o primeiro e o segundo colocado, enquanto a disputa por outras três vagas continua em todo o vapor, então veja a tabela completa.

Confira a promoção para o jogo do Sada Cruzeiro vôlei

Classificação atualizada do Campeonato Mineiro de vôlei masculino

O Campeonato Mineiro de vôlei masculino tem 8 rodadas de 10 já disputadas na fase classificatória, com o Sada Cruzeiro líder invicto em 22 pontos após vencer todos os oito confrontos que jogou. O Minas, outra potência do vôlei brasileiro, também faz uma boa campanha em quadra.

A fase classificatória do Mineiro acontece em turno e returno, portanto as equipes se enfrentam duas vezes cada. Os quatro melhores colocados na tabela avançam para a semifinal, enquanto os outros dois terão que aguardar a próxima temporada para tentar novamente.

Mesmo que a tabela de 10 rodadas já esteja definida, algumas equipes jogaram menos do que outras até 10 de outubro, como é o caso do Monte Carmelo/América que tem seis jogos, e o Minas, com nove partidas.

CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO MINEIRO DE VÔLEI MASCULINO ATÉ 10 DE OUTUBRO

1 Sada Cruzeiro - 22 pontos (oito vitórias)

2 Minas - 19 pontos (seis vitórias e três derrotas)

3 Araguari - 14 pontos (cinco vitórias e três derrotas)

4 JF Vôlei - 6 pontos (duas vitórias e cinco derrotas)

5 Monte Carmelo - 5 pontos (uma vitória e sete derrotas)

6 Montes Claros/América - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

Saiba quando vai ser o próximo jogo do Brasil vôlei masculino em 2023

Quando é a fase final do Mineiro de vôlei?

Com o fim das rodadas classificatórias, o Campeonato Mineiro de vôlei masculino dará início a etapa eliminatória entre os quatro classificados. A semifinal está marcada para 20 de outubro, sexta-feira, enquanto o terceiro lugar e a final vão acontecer no dia seguinte, em 21 de outubro, sábado.

Tanto a semifinal como a disputa pela medalha de bronze e a final serão realizadas em partida única, isto é, se dá bem quem vencer o confronto. A equipe com a melhor campanha na fase classificatória terá o direito de jogar a semifinal e até a final em sua casa.

Por exemplo, se o Sada Cruzeiro terminar em primeiro e enfrentar o Araguari na final, a partida vai acontecer no Ginásio do Riacho, em Contagem, porque o elenco cruzeirense obteve a melhor campanha.

O campeão, além da medalha de ouro, também vai faturar a taça entregue pela Federação Mineira de Voleibol.

SEMIFINAL:

Primeiro lugar x Quarto lugar

Data: sexta-feira, 20/10 com horário indefinido

Local: indefinido

Segundo lugar x Terceiro lugar

Data: sexta-feira, 20/10 com horário indefinido

Local: indefinido

TERCEIRO LUGAR:

Perdedor da semifinal 1 x Perdedor da semifinal 2

Data: sábado, 21/10 com horário indefinido

Local: indefinido

FINAL:

Vencedor da semifinal 1 x Vencedor da semifinal 2

Data: sábado, 21/10 com horário indefinido

Local: indefinido

Você também vai gostar de ler:

Classificação final do Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023 atualizada