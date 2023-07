Qual é o próximo jogo do Brasil vôlei masculino após a Polônia?

O Brasil enfrenta a Polônia nas quartas de final da Liga das Nações de vôlei masculino. Se vencer vai jogar a semifinal da competição mas, se perder, se despede e volta mais cedo para a casa. Quais serão os próximos desafios do elenco na temporada?

Saiba quem são os classificados na semifinal da Liga das Nações

Quem o Brasil vôlei masculino vai enfrentar na semifinal?

Se a Seleção Brasileira vencer a Polônia nas quartas de final vai jogar contra o Japão na semifinal da Liga das Nações de vôlei masculino. O jogo está marcado para sábado, 22 de julho, com horário a ser definido.

Mas se o Brasil perder, aí está eliminado da competição. Aí, só volta a jogar em 30 de setembro deste ano, contra o Catar, pela primeira rodada do Pré-Olímpico de Paris. O jogo começa às 10h, horário de Brasília, no Rio de Janeiro.

Na semifinal da Liga das Nações, os Estados Unidos vão enfrentar a Itália enquanto o Japão aguarda pelo resultado entre Brasil e Polônia.

SE O BRASIL VENCER A POLÔNIA:

Brasil x Japão

Sábado, 22/07 às 12h / 15h na semifinal da Liga das Nações

Gdansk, na Polônia

SE O BRASIL PERDER DA POLÔNIA:

Brasil x Catar

Sábado, 30/09 às 10h no Pré-Olímpico de Paris

Rio de Janeiro

O que é o Pré-Olímpico de vôlei?

O Torneio Pré-Olímpico de vôlei masculino qualifica seis equipes para os Jogos Olímpicos de Paris. As seleções são separadas em três grupos de oito cada através de sorteio. Os dois melhores de cada grupo vão para as Olímpiadas, enquanto as outras vagas da competição serão distribuídas através do Ranking da FIVB.

O Brasil está no grupo A com Itália, Irã, Cuba, Ucrânia, Alemanha, República Tcheca e Catar. Serão sete rodadas em turno único, disputado no sistema de pontos corridos.

A classificação sofre alteração em cada nova etapa qualificatória. O mesmo sistema é utilizado também no vôlei feminino.

Chaveamento do Brasil até a final

Com o chaveamento já formado, a Seleção Brasileira de vôlei masculino poderá enfrentar os Estados Unidos ou a Itália na final pela medalha de ouro da Liga das Nações.

Do outro lado da chave na semifinal disputam Estados Unidos e Itália. O vencedor vai para a final, enquanto o perdedor aguarda pelo resultado da outra chave para brigar pelo bronze. É importante ressaltar que os resultados interferem nas posições das seleções no ranking da FIVB.

O Brasil busca a segunda medalha de ouro, enquanto os americanos e os italianos querem a primeira conquista.

