Com Superliga, feriado tem 3 jogos de vôlei hoje (20)

É feriado em alguns estados, Dia da Consciência Negra, mas a programação de vôlei Superliga continua em todo o vapor hoje, 20, com dois jogos da fase classificatória para acompanhar à noite. Na categoria feminina, o atual campeão Praia Clube recebe o Brasília em Uberlândia, enquanto o favorito Minas enfrenta o Suzano, em Belo Horizonte, no masculino com transmissão exclusiva na TV paga.

Não há duelos em torneios internacionais, já que a etapa final da Champions League feminina e masculina só começa no dia 22 de novembro, assim como o Campeonato Italiano será retomado em ambos os naipes no fim de semana.

No vôlei de praia, Circuito Brasileiro sub-21 em João Pessoa, na Paraíba, recebe atletas em formação durante a fase de grupos, onde jogam entre si

Quais são os jogos de de vôlei na segunda?

Acompanhe a programação completa da segunda-feira, de acordo com informações da CBV.

Jogos da Superliga feminina

Praia Clube x Brasília

Horário: 18h45

Onde assistir: Sportv 2

Jogos da Superliga masculino

Minas x Suzano

Horário: 21h

Onde assistir: Sportv 2

Jogos do Circuito Brasileiro sub-21 de vôlei de praia

Fase de grupos

Horário: 08h até 15h

Onde assistir: Canal Vôlei Brasil

3 formas de assistir o vôlei na internet

Além da tradicional transmissão pela TV, também dá para acompanhar os jogos de vôlei na internet através das plataformas Globoplay, Canais Globo e Canal Vôlei Brasil. No entanto, só é possível ter acesso em cada uma delas com assinatura.

O Sportv, canal oficial da Superliga de vôlei, tem a sua programação disponível em tempo real no Globoplay, serviço de streaming de áudio e vídeo sob demanda, e no Canais Globo, aplicativo gratuito quem é assinante da TV fechada. O Canal Vôlei Brasil, parceria da CBV com a NSports, também precisa de assinatura.

1 - Assistir vôlei no Globoplay

Para assistir os jogos de vôlei da Superliga no Globoplay é necessário ter o pacote 'canais ao vivo' e, assim, seguir a programação do Sportv na própria plataforma. É possível assistir com imagns a emissora esportiva em qualquer lugar do Brasil com apenas um toque.

O serviço de streaming está disponível no site www.globoplay.globo.com.br ou no aplicativo em aparelhos com acesso à internet como celular, tablet, Chromecast, Airplay e smartv.

Passo 1: Acesse o Globoplay no navegador ou aplicativo, clique em 'Agora na TV', localizado no menu superior, e clique em 'Entrar'.

Passo 2: Digite o seu email e senha de usuário Globoplay, confirme o acesso e retorne ao menu de canais.

Passo 3: Em seguida, procure pelo canal Sportv 2 na programação, clique no ícone e acompanhe ao vivo.

2 - Canais Globo

Quem tem a TV paga em casa, como a Sky, Claro, Oi e a Vivo, pode assistir ao vivo o Sportv pelo Canais Globo, plataforma que disponibiliza todos os canais da Globo - desde Sportv até Universal Chanel - para assinantes.

Não precisa pagar nada para ter acesso.

Passo 1: Entre no Canais Globo pelo aplicativo ou navegador, clique em 'Canais', no menu principal escrito em branco.

Passo 2: Em seguida, faça o seu login com email e senha, aquele que está ligado com a sua conta da TV paga. Se você não sabe, entre em contato com a sua operadora.

Passo 3: Você será redirecionado para a página principal e, aí, é só escolher o Sportv 2 na programação.

3 - Canal Vôlei Brasil

O serviço oficial da CBV, responsável por exibir os jogos de vôlei de quadra e praia na temporada, só funciona por assinatura. É possível assistir no computador e também no aplicativo em aparelhos com internet.

Passo 1: Acesse www.canalvoleibrasil.cbv.com.br no navegador do computador, celular ou aplicativo, clique em 'Entrar' e digite o seu email e a senha. Caso não tenha assinatura, escolha a opção 'Assine agora'.

Passo 2: Preencha os dados com as suas informações pessoais e retorne ao menu principal, com a progamação do dia. Aí, é só escolher qual canal do Circuito Brasileiro quer assistir.

Saiba quando vai começar o vôlei feminino nas Olimpíadas 2024 em Paris