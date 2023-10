Como assistir Brasil x Ucrânia vôlei masculino ao vivo e online

A Seleção Brasileira retorna ao Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 4 de outubro, para enfrentar a Ucrânia pela quarta rodada do Pré-Olímpico de vôlei masculino. A partida começa às 20h30 (de Brasília) e traz um cenário complicado para os brasileiros no grupo, que precisam da vitória hoje.

Veja como está a classificação atualizada do grupo A no Pré-Olímpico vôlei masculino

Como assistir Brasil x Ucrânia vôlei masculino no Globoplay

Para assistir o jogo do Brasil e Ucrânia no Pré-Olímpico de vôlei masculino basta ligar no Sportv 2, canal pago em operadoras de TV como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Na internet, quem é assinante Globoplay pode ver o desafio ligado em qualquer lugar do país.

Para ter acesso ao conteúdo do Globoplay é necessário pagar a mensalidade. Dá para ver a programação em tempo real pelo computador ou no aplicativo do celular, tablet, videogames, Chromecast, Airplay e smartv com acesso à internet.

Confira o passo a passo e saiba como assistir o jogo do Brasil de vôlei masculino no Globoplay.

Passo 1: Abra o aplicativo Globoplay em seu aparelho, clique em 'Entrar' e digite o login e a senha de assinante. Se preferir, também pode acessar a sua conta com o e-mail do Google, Facebook ou Apple, mas lembre-se que é preciso ser assinante.

Passo 2: Em seguida, clique em 'Agora' e você será redirecionado para a programação completa de canais. Role a tela e escolha o Sportv, canal que irá transmitir a partida ao vivo entre Brasil e Ucrânia nesta quarta-feira.

Passo 3: Assim que escolher a opção do Sportv 2, você vai assistir ao vivo a transmissão da partida. Lembre-se que para acessar o Globoplay no computador o passo a passo é o mesmo.

Transmissão do jogo do Brasil no VB TV

O aplicativo da Federação Internacional de Voleibol, o VB TV, é a opção para aqueles que querem assistir os jogos do Pré-Olímpico de vôlei masculino e não tem a televisão paga em casa. Por R$ 25 por mês, você tem acesso à confrontos ao vivo, replay dos outros embates e entrevistas exclusivas com os jogadores e técnicos.

Acompanhe o passo a passo.

Passo 1: Baixe o aplicativo VB TV em seu aparelho de forma gratuita. Em seguida, abra o menu principal, localizado à esquerda, e clique em 'login'.

Passo 2: Digite o email e a senha de usuário, aquela que você escolheu quando assinou a plataforma.

Passo 3: Ao completar o login você será redirecionado para o menu principal. Veja a programação do dia e escolha qual é o jogo que quer assistir, toque nele e assista ao vivo como e onde quiser.

Tabela de jogos do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei

O Brasil disputa sete partidas no grupo A, com sede no Rio de Janeiro, contra Catar, República Tcheca, Irã, Cuba, Itália, Alemanha e Ucrânia.

Para se classificar para as Olimpíadas de Paris, a Seleção tem que somar o máximo de pontos necessários e terminar em primeiro ou segundo lugar na classificação do grupo.

1ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil 3 x 0 Catar (25/16, 25/19 e 26/24)

Sábado, 30/09 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

2ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil 3 x 2 República Tcheca (22/25, 25/16, 25/20, 21/25 e 16/14)

Domingo, 01/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2, TV Globo e FIVB TV

3ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil 1 x 3 Alemanha (25/20, 19/25, 19/25 e 26/28)

Terça-feira, 03/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

4ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Ucrânia

Quarta-feira, 04/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 20h30 (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

5ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Cuba

Sexta-feira, 06/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

6ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Irã

Sábado, 07/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

7ª RODADA DO VÔLEI MASCULINO

Brasil x Itália

Domingo, 08/10 - Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, às 10h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2, TV Globo e FIVB TV

