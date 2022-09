Cruzeiro x Minas: onde assistir Supercopa de vôlei masculino hoje – 25/9

Cruzeiro ou Minas, quem vai se tornar o campeão da Supercopa de Vôlei Masculino 2022? No ginásio Geraldão, em Recife, as equipes disputam neste domingo, 25 de setembro, o título da temporada às 10h (Horário de Brasília). Saiba no texto onde assistir Supercopa de vôlei masculino hoje e todas as informações que você precisa saber.

Onde assistir Supercopa de vôlei masculino hoje

O jogo do Cruzeiro e Minas hoje vai passar na Globo e SporTV, às 10h (horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar de graça no GloboPlay, serviço de streaming.

Pode comemorar torcedor, a decisão da Supercopa de Vôlei Masculino hoje tem transmissão na Globo! De graça para todo o Brasil, a partida entre Cruzeiro e Minas será narrada por Luís Roberto, com comentários de Fabi, ex-jogadora de vôlei, dentro do programa Esporte Espetacular.

Outra opção é o SporTV, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, pode curtir todas as emoções do torneio da modalidade através do GloboPlay, serviço de streaming e o melhor: tudo de graça.

É isso mesmo o que você leu torcedor, dá para assistir ao jogo de vôlei hoje de graça pelo celular. Basta acessar www.globoplay.globo.com, fazer o seu cadastro com e-mail e a senha, clicar em “Agora na TV” e pronto, terá a retransmissão da Globo em sua plataforma na palma da mão.

Como funciona a Supercopa de Vôlei Masculino?

A Supercopa de Vôlei Masculino reúne o atual campeão da Copa do Brasil e da Superliga em único confronto para definir qual é a melhor equipe da temporada.

Em 2022, o Cruzeiro venceu a Superliga, enquanto o Minas levantou o troféu na Copa do Brasil. O embate é disputado em confronto único, ou seja, não existe empate no vôlei. Quem marcar três sets primeiro é o campeão, enquanto em caso de igualdade, o quarto set será necessário.

O ginásio Geraldão, em Recife, vai receber a decisão entre Cruzeiro e Minas. De acordo com o site oficial Bilheteria Digital, todos os ingressos estão esgotados.

Campeões da Supercopa de Vôlei Masculino

Em sete edições disputadas, apenas três equipes levantaram o troféu da Supercopa da modalidade masculino. Cruzeiro, Vôlei Taubaté e SESI SP integram a lista de maiores campeões do torneio.

O Cruzeiro encabeça a lista com quatro títulos, conquistados nos anos 2015, 2016, 2017 e 2021. Em seguida vem o Vôlei Taubaté com dois troféus, enquanto o SESI só venceu uma vez.

O Sada tem a oportunidade de se garantir na liderança do ranking com vantagem, enquanto o Minas pode conquistar o seu primeiro troféu na Supercopa.

Cruzeiro – 4 títulos (2015, 2016, 2017 e 2021)

Vôlei Taubaté – 2 títulos (2019 e 2020)

SESI SP – 1 título (2018)

