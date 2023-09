EDITAR É hoje? Horário do jogo Brasil x Turquia vôlei feminino no Pré-Olímpico

EDITAR É hoje? Horário do jogo Brasil x Turquia vôlei feminino no Pré-Olímpico

O time de vôlei feminino do Brasil enfrenta a favorita Turquia nesta sexta-feira, 22 de setembro, pela quinta rodada do Pré-Olímpico, em Tóquio. Por conta do fuso horário entre os países, a transmissão da partida para os brasileiros vai ser na madrugada, às 4h (horário de Brasília).

Confira como foi o resultado do jogo do Brasil x Porto Rico

Seleção brasileira de vôlei feminino no Pré-Olímpico

Na próxima sexta, 22, a partida entre Brasil e Turquia no Pré-Olímpico de vôlei feminino começa às 4h, horário de Brasília, diretamente do Ginásio Nacional Yoyogi. Como o Japão está 12 horas à frente de Brasília, capital federal, os jogos da Seleção Brasileira serão exibidos na madrugada.

O duelo é válido pela quinta rodada do qualificatório pelo grupo B, com sede em Tóquio. Além de Brasil e Turquia também estão na chave Porto Rico, Argentina, Peru, Bulgária, Japão e Bélgica, onde jogam entre si por turno único em pontos corridos.

Os dois primeiros avançam direto para as Olimpíadas de Paris. As outras cinco vagas serão distribuídas através do Ranking da FIVB, com prioridade para seleções de continentes que ainda não se classificaram.

Brasil x Turquia - 5ª rodada do Pré-Olímpico

Data: sexta-feira, 22 de setembro

Horário: 04h (de Brasília)

Onde assistir: Sportv 2 e FIVB TV

CONHEÇA: Adversários do Brasil no Pré-Olímpico de vôlei masculino 2023

Brasil pode ser eliminado se perder para a Turquia?

O Pré-Olímpico de vôlei feminino é um torneio de pontos corridos, então se o Brasil perder para a Turquia na próxima sexta-feira não está eliminado. Porém, a derrota para o elenco turco pode prejudicar o caminho das brasileiras até as duas vagas olímpicas.

Neste momento, o Brasil soma 11 pontos em quatro vitórias no Pré-Olímpico. Ganhou facilmente da Argentina e do Peru, teve vida difícil contra a Bulgária e ganhou sem problemas de Porto Rico. Agora, o desafio começa para a Seleção Brasileira que terá nas últimas três rodadas Turquia, Bélgica e Japão.

Para carimbar o passaporte, o Brasil tem que ficar em primeiro ou segundo no grupo B. Então acompanhe a tabela da seleção e prepare a torcida.

Sábado, 16/09:

Brasil 3 x 0 Argentina

Domingo, 17/09:

Brasil 3 x 0 Peru

Terça-feira, 19/09:

Brasil 3 x 2 Bulgária

Quarta-feira, 20/09:

Brasil 3 x 0 Porto Rico

Sexta-feira, 22/09:

Brasil x Turquia às 4h – Sportv 2

Sábado, 23/09:

Brasil x Bélgica às 4h – Globo e Sportv 2

Domingo, 24/09:

Brasil x Japão às 7h25 – Sportv 2

Leia também:

Que dia começa o Pré-Olímpico vôlei masculino no Rio de Janeiro 2023