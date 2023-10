Final Paulista: Horário do jogo do Osasco x Pinheiros vôlei feminino

Quem será o grande campeão do Paulista de vôlei feminino, Osasco ou Pinheiros? As equipes protagonizam o segundo jogo da final nesta quinta-feira, 5 de outubro, no Ginásio José Liberatti às 20h30 (de Brasília). No primeiro jogo, o Osasco garantiu a vantagem ao vencer o Pinheiros por 3 sets a 0.

Osasco x Pinheiros final do Campeonato Paulista vôlei feminino

A partida entre Osasco e Pinheiros na final do Paulista de vôlei feminino será transmitida no Sportv 2, canal em operadoras de TV por assinatura, a partir das 20h30, horário de Brasília, para todo o país. Também dá para acompanhar a cobertura por áudio no canal do Osasco no Youtube.

No primeiro jogo da final, o Osasco brilhou ao vencer os três sets contra o Pinheiro em parciais de 26/24, 25/17 e 25/18. O primeiro set foi equilibrado, mas o segundo e terceiro trouxe a excelente atuação de Fabiana, Lorenne, Tiffany e até Camila Brait.

Para ser campeão, o Pinheiros tem que vencer os três sets e consequentemente o Golden Set em sequência.

Sob o comando do treinador Luizomar, Osasco é o favorito na disputa. O elenco deve entrar em quadra nesta quinta com Kenya, a líbero Camila Brait, Maira, Tiffany, Lorenne e Fabiana.

Do outro lado, o Pinheiros deverá escalar Jacklenie, Bruna Moraes, Lays, líbero Kika, Karen e Sonaly, além da participação de outras atletas como Mara, Carol Grossi e Amanda.

Quem são os campeões do Paulista de vôlei?

Com 16 títulos, o Osasco lidera a lista de vencedores do Campeonato Paulista de vôlei feminino. O Paulistano possui sete, enquanto o Pinheiros é o terceiro com seis.

Equipes como o São Caetano, Barueri, São Bernardo e Araçatuba somam apenas uma conquista. O Paulista é disputado desde 1973, com a vitória do Paulistano.

Veja a lista completa de campeões.

16 títulos = Osasco

7 títulos = CA Paulistano

6 títulos = Pinheiros

3 títulos = CA Sorocaba e Sadia EC

2 títulos = ADC Pirelli e Sesi/Vôlei Bauru

1 título = São Caetano, EC Santo André, Guarani FC, São Bernardo TC, Barueri, Araçatuba, Ribeirão Preto e Aché Clube

