Última classificação do paulista de vôlei feminino 2023 atualizada

O título do Campeonato Paulista de vôlei feminino será definido entre entre Osasco e Pinheiros na próxima quinta-feira, 5 de outubro, às 20h30 (de Brasília), no Ginásio José Liberatti. Relembre como ficou a última atualização da tabela entre equipes do estadual na temporada.

Como ficou a última classificação do Paulista de vôlei feminino?

Hexadecacampeão, o Osasco é quem fez a melhor campanha no Paulista de vôlei feminino. Com 100% de aproveitamento, venceu as seis partidas que jogou na fase classificatória contra Pinheiros, Sesi, São Caetano, Sorocaba, Campinas e Barueri, somando-se 18 pontos. Garantir a primeira posição na tabela e conquistar a melhor campanha dá ao time a vantagem de jogar a partida de volta da semifinal e final em sua casa.

Em segundo lugar, o atual campeão paulista Sesi Vôlei Bauru ganhou cinco dos seis duelos, derrotado justamente contra o Osasco. Já o Pinheiros decepcionou ao tropeçar em duas partidas da fase classificatória, terminando em terceiro lugar com 12 pontos, seguido pelo Barueri, com nove. As quatro equipes carimbaram o passaporte para a segunda fase do estadual.

Organizado todos os anos pela Federação Paulista de Voleibol, o Campeonato Paulista de vôlei feminino é disputado por sete equipes entre duas fases: a classificatória em pontos corridos e a eliminatória em melhor de dois jogos e o sistema golden set em caso de empate.

A seguir, veja como ficou a classificação final do Paulista atualizada.

Classificação final do Campeonato Paulista de vôlei feminino atualizada

1 Osasco - 18 pontos (seis vitórias)

2 SESI Vôlei Bauru - 15 pontos (cinco vitórias e uma derrota)

3 Pinheiros - 12 pontos (quatro vitórias e duas derrotas)

4 Barueri - 9 pontos (três vitórias e três derrotas)

5 Campinas - 6 pontos (duas vitórias e quatro derrotas)

6 Renasce Sorocaba - 3 pontos (uma vitória e cinco derrotas)

7 São Caetano - 0 pontos (seis derrotas)

Conheça as jogadoras da Seleção Brasileira de vôlei feminino

Como ficou a fase final do Paulista?

Osasco, Sesi Bauru, Pinheiros e Barueri se classificaram para a segunda fase do Paulista, enquanto Campinas, Sorocaba e São Caetano não conseguiram a pontuação necessária para continuar na competição.

O cruzamento olímpico formou os confrontos da semifinal: o 1º colocado enfrenta o 4º, e o 2º joga contra o 3º lugar, sempre em melhor de dois jogos. As melhores campanhas, no caso o Osasco e Sesi, realizaram o segundo duelo em casa.

O sistema de dois jogos em pontos corridos também vale para a final. Em caso de empate, o super set é realizado ao fim da partida onde o elenco que somar 25 pontos primeiro é o vencedor, mantendo sempre a diferença de dois pontos com o adversário.

SEMIFINAL (Jogos de ida):

Quinta-feira, 21/09:

Barueri 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – 14/25, 20/25 e 18/25

Sportville, em Barueri

Sexta-feira, 22/09:

Pinheiros 1 x 3 Sesi Vôlei Bauru – 26/24, 17/25, 21/25 e 21/25

Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

SEMIFINAL (Jogos de volta):

Quinta-feira, 28/09:

Osasco São Cristóvão Saúde 3 x 0 Barueri – 25/14, 27/25 e 25/20

Ginásio José Liberatti, em Osasco

Sexta-feira, 29/09:

Sesi Vôlei Bauru 1 x 3 Pinheiros – 25/17, 23/25, 18/25, 23/25 (golden set 25 a 21)

Arena Paulo Skaf, em Bauru

FINAL (Jogos de ida):

Segunda-feira, 02/10

Pinheiros 0 x 3 Osasco São Cristóvão Saúde – 24/26, 17/25 e 18/25

Ginásio Henrique Villaboim, em São Paulo

FINAL (Jogos de volta):

Quinta-feira, 05/10 às 20h30

Osasco São Cristóvão Saúde x Pinheiros

Ginásio José Liberatti, em Osasco

Onde assistir: Sportv 2

Onde assistir a final entre Osasco e Pinheiros?

O canal Sportv 2, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo vai transmitir a final do Campeonato Paulista de vôlei feminino entre Osasco e Pinheiros na quinta-feira, às 20h30, horário de Brasília. O sinal estará disponível para todos os estados do país, sem exceção.

O Sportv pertence ao Grupo Globo, mas ele só está disponível em operadoras de TV paga, sendo necessário ter o canal na programação. Caso contrário você deve entre em contato com o seu operador para adquiri-lo na grade.

Quem tem o pacote ''Globoplay + canais ao vivo'' pode ver a programação na plataforma. Acesse www.globoplay.globo.com ou baixe o aplicativo em seu aparelho móvel, faça o login, vá até a opção 'Agora na TV' e encontre a programação do Sportv ao vivo para assistir como e onde quiser.

