Flamengo x Tijuca: horário do Flamengo vôlei feminino hoje (27)

É dia de Flamengo! O Rubro-Negro enfrenta o Tijuca nesta sexta-feira, 27 de outubro, pela segunda rodada do Campeonato Carioca de vôlei feminino. A partida vai ser no Ginásio Hélio Maurício, na Gávea, às 19h (de Brasília), com o Mengo em busca da segunda vitória consecutiva no estadual.

Onde vai passar o jogo do Flamengo vôlei feminino hoje?

A partida do Flamengo de vôlei feminino será transmitida pela FlaTV, no Youtube, às 19h. Como nenhum canal de televisão tem os direitos do Campeonato Carioca, a Federação Carioca autoriza os clubes a promoveram as suas próprias transmissões.

Este é o segundo jogo do time do técnico Bernardinho. Na última terça-feira, o clube da Gávea venceu o Tijuca Tênis Clube por 3 a 0, com parciais de 25/19, 25/20 e 25/18. As rubro-negras buscam o 19º título estadual enquanto o Tijuca prepara o espaço em sua prateleira para colocar o primeiro troféu.

O Campeonato Carioca de vôlei feminino é disputado anualmente sob o objetivo de promover a modalidade e dar a oportunidade para clubes e atletas na cidade maravilhosa. A Federação de Voleibol do estado do Rio de Janeiro é responsável por organizar desde o calendário até as etapas.

TV: sem transmissão

Internet: FlaTV no Youtube

Como funciona o Campeonato Carioca de vôlei?

O Campeonato Estadual de Voleibol de quadra no Rio de Janeiro nos naipes masculino e feminino é disputado em duas fases: a classificatória e a final. Diferente do Paulista ou Mineiro, apenas Flamengo, Fluminense e Tijuca é que jogam o estadual na temporada.

Na etapa classificatória as equipes são alocadas em um grupo único, conforme indica o regulamento, onde jogam entre si por turno e returno, com mando de campo alternado. Como são apenas três times, cada participante enfrentará o outro duas vezes, sendo quatro jogos na fase classificatória.

O sistema de pontuação é bem simples de entender:

Vitória (3x0 ou 3x1) - 3 PONTOS

Derrota (0x3 ou 3x3) - 0 PONTOS

Vitória (3x2) - 2 PONTOS

Derrota (2x3) - 1 PONTO

NÃO COMPARECIMENTO - MENOS 2 (DOIS) PONTOS

Classificam-se para a final o primeiro e o segundo do grupo, com disputa marcada para 6 de novembro, às 21h, segundo informações do site Melhor do Vôlei.

Tabela de jogos do Flamengo no Carioca de vôlei feminino

O Flamengo disputará quatro partidas na fase classificatória contra Fluminense e Tijuca.

Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo

Terça-feira, 24/10 às 19h

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Sesc RJ Flamengo x Tijuca

Sexta-feira, 27/10 às 19h

Ginásio Gávea

Transmissão: FlaTV

Fluminense x Sesc RJ Flamengo

Segunda-feira, 30/10 às 19h30

Ginásio das Laranjeiras

Transmissão: FlaTV

Sesc RJ Flamengo x Fluminense

Quinta-feira, 02/11 às 19h

Ginásio Tijuca Tênis Clube

Transmissão: FlaTV

